Ropovod Družba má jít opravit rychle, rafinerie zatím jedou bez omezení

„Svým způsobem uklidňující zprávou je, že podle aktuálních informací nebyl poškozen samotný ropovod Družba, pouze jeden prvek infrastruktury,“ řekl Szijjárto.

„Oprava je samozřejmě snazší, než kdyby bylo zasaženo samotné potrubí... takže to lze pravděpodobně provést během krátké doby, v závislosti na odhalených závadách,“ dodal.

Podle společnosti Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou, jsou zásoby ropy v tuzemsku na obvyklé úrovni a produkce pokračuje bez přerušení.

„Výroba v litvínovské i kralupské rafinérii je bez omezení a zásoby ropy máme ve standardním objemu. Situaci pečlivě monitorujeme,“ uvedla dnes dopoledne společnost.

Orlen Unipetrol využívá v rámci své chemické výroby ropu z různých zdrojů, podle údajů z letošního roku zpracovává ve svých rafineriích 16 různých druhů ropy z desítky zemí. V současnosti se podle firmy snížila v posledních letech závislost na ruské ropě pod 50 procent. Litvínovská rafinerie podle firmy umí zpracovávat druhově podobné typy ropy, jako je ruská ropa, rafinerie v Kralupech dlouhodobě zpracovává pouze neruskou ropu.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Ceny ropy na světových trzích ve středu dopoledne rostly, podle analytiků však spíše než na obavy o osud Družby reagují na incident blízko Ománu, kde byl zasažen ropný tanker. Severomořská ropa Brent vykazovala růst o 0,7 procenta zhruba na 94,50 dolarů za barel, zatímco americká lehká ropa West Texas Intermediate přidávala 0,4 procenta zhruba na 87,30 dolaru.