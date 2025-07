Spojené arabské emiráty soupeří se Saúdskou Arábií a Katarem o dolary z cestovního ruchu všemi možnými způsoby a zatím je s přehledem poráží. V Dubaji je v přepočtu na obyvatele více restaurací než v jakémkoli jiném velkoměstě s výjimkou Paříže.

Rozkvět zdejší gastronomie však vyvolává otázky, jak dlouho se ambice a rostoucí ceny ještě uživí. Konkurence je tu na ostří nože a prezentace je klíčová.

„Dny, kdy jednoduše stačilo, aby to chutnalo dobře, jsou pryč,“ řekl AP Kym Barter, hlavní manažer resortu Atlantis The Palm umístěném na uměle vytvořených ostrovech Palm Islands. Atlantis The Palm se může pochlubit více michelinskými hvězdami než kterékoli jiné místo na Blízkém východě.

Ovšem nestačí jen ohromit dubajské foodblogery, z nichž ti nejpopulárnější mají na sociálních sítích miliony sledujících. Udržet se nad vodou znamená bojovat s vysokými nájmy a získat si různorodou a náročnou skupinu zákazníků.

Na jednoho obyvatele SAE připadá zhruba devět cizinců. Většinu zaměstnanců soukromého sektoru tvoří migranti na dočasné smlouvy a vyšší podíl obyvatel narozených v zahraničí má pouze Vatikán.

Pokud jde o turisty, podle některých odhadů převyšují počet místních obyvatel v poměru pět ku jedné a hojně utrácejí. Podle konzultanta pro restaurace Aarona Allena utratí návštěvníci Dubaje v průměru nejméně pětkrát více než ti, kteří cestují do nedaleké Saúdské Arábie nebo do USA.

Pozlacené problémy

„Dubaj je na dobré cestě stát se světovým hlavním městem jídla,“ řekl Torsten Vildgaard, šéfkuchař restaurace FZN by Björn Frantzén. Restaurace, kde se platí více než 540 dolarů (asi 11 300 korun) za osobu, byla jednou ze dvou dubajských podniků, které v květnu získaly tři michelinské hvězdy. „Zatím vidíme jen špičku ledovce toho, co nás v oblasti gastronomie čeká,“ řekl Vildgaard.

S každým novým shlukem osvětlených výškových budov a hotelů se objeví také nová řada restaurací, které se ucházejí o zákazníky. A cenově dostupné možnosti stravování potřebují také legie stavebních dělníků, kteří jsou hnací silou dubajského rozmachu.

Tento růst částečně podporuje i tlak investorů na největší světové řetězce, aby v Dubaji expandovaly. Podle některých analytiků tak vzniká něco, co připomíná neustále přifukovanou restaurační bublinu.

Matematika restaurační scény

Rychlý rozvoj ale má svou cenu. Podle veteránů z restauračního oboru vykazují dubajské restaurace vysokou míru neúspěšnosti, ačkoli místní úřady neuvádějí, jaký počet z nich končí uzavřením.

V centru města a dalších nejlepších oblastech může roční nájemné za restaurace přesáhnout 100 dolarů, tedy 2 100 korun za metr čtvereční. To je srovnatelné s některými nejdražšími městy světa. Podle dubajského ministerstva hospodářství a cestovního ruchu však emirát v loňském roce vydal téměř 1 200 nových restauračních licencí.

Prázdné stoly ve špičce jsou běžné i na těch nejlepších místech. Podle manažerů je problém částečně v tom, že dopravní zácpy jsou tak velké, že přesvědčit hosty, aby vyjeli autem, může být dost náročný úkol.

Odvrácenou stranu má i vysoká poptávka po rozvozu jídel; kurýři na motorkách kličkují v zácpách, mají jen minimum ochranných prostředků a krátké lhůty na dodání. Podle místního tisku jich loni při dopravních nehodách v Dubaji zemřelo nejméně sedmnáct.

Podle poradce pro restaurace Allena hlavně nesedí matematika dubajské restaurační scény. Je zde totiž příliš mnoho podnikatelů, kteří mají tolik peněz, že nevědí, co s nimi. A tak si prostě otevírají restaurace.