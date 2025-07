Češi objevují Dubaj. Když už český byt nestačí a chcete, aby vaše peníze opravdu pracovaly

Je to město, kde se sny staví do výšky. Kde příležitost není jen slovo, ale každodenní realita. Ještě před pár lety byl nákup nemovitosti v Dubaji pro české investory téměř nepředstavitelný. Dnes je to volba těch, kteří chtějí, aby jejich kapitál nejen ležel, ale skutečně vydělával a rostl.

Praha vs. Dubaj: Kde byt dává smysl?

V Praze dnes za 8–9 milionů korun koupíte menší byt, který vám ročně přinese čistý výnos 3–4 %, navíc s vyššími daněmi a starostmi o správu.

Luboš Říha, zakladatel produbai.eu

Dubaj? Apartmán už od 3,8 milionu korun, nulové daně a při správném nastavení roční čistý výnos 7–12 %. K tomu ještě průměrný růst hodnoty kolem 10–15 % ročně.

„Každá nemovitost není vhodná pro investici. Klíčová je správná lokalita, developer, koncept a vize. Pokud se vše nastaví dobře, může český investor zažít výnosy, o kterých se mu doma ani nesnilo,“ říká Luboš Říha, zakladatel Produbai.eu.

Příběh, který mluví za vše

„Vzpomínám na pana Jiřího, podnikatele z Prahy. Po letech investování v Česku měl pocit, že jeho peníze jen parkují. Pořídil si v Dubaji apartmán za 5,5 milionu korun, chtěl stabilní dlouhodobý příjem. Po roce se stejný byt prodává už o 1 milion korun dráž. Navíc z nájmu za první rok získal 450 000 korun, tedy 37 500 korun měsíčně, což odpovídá ročnímu čistému výnosu 8,2 %. A ta kombinace růstu hodnoty a příjmu? Neocenitelná,“ vypráví Luboš Říha.

Flexibilita, jakou u nás nenajdete

Zatímco v Česku často bojujete s náklady a nepružnými podmínkami, v Dubaji funguje systém chytrých platebních plánů. Investor zaplatí například 40–50 % ceny během výstavby, zbytek až po dokončení. Výsledek? Méně tlaku na cashflow a více prostoru plánovat.

Nové projekty v Dubaji: moderní architektura, ambiciózní plány i lákavé investiční příležitosti.

Bezpečnost, kterou cítíte

V Dubaji neexistuje scénář „Developer zmizel se všemi penězi“. Všechny platby jdou přes escrow účty, přísně kontrolované státním úřadem Dubai Land Departmentem (DLD).

Systém ochrany klientských plateb vznikl po roce 2008, kdy se tamní trh poučil, a dnes je považovaný za jeden z nejbezpečnějších na světě. Vaše peníze jsou chráněné – developer je může použít jen na váš projekt, nikde jinde.

Tým, který v místě žije, ne jen prodává

Za značkou Produbai.eu stojí lidé, kteří v Dubaji nejenom působí, ale taky žijí a investují své vlastní prostředky.

„My sami jsme tam přes 13 let. Každý projekt detailně analyzujeme, navštěvujeme místo stavby, díváme se, kdo projekt staví, jak vypadají starší projekty developerů po pár letech užívání. S mnohými z majitelů developerských firem se osobně známe. Neprodáváme teorie, nabízíme osobní zkušenost. A to je pro naše klienty nejcennější,“ říká Luboš Říha.

Češi si to začínají říkat

Podle dat Dubai Land Departmentu pocházelo v roce 2024 více než 20 % zahraničních kupců z Evropy – a Češi patří mezi rychle rostoucí skupinu. Proč? Protože vidí, že kapitál v Dubaji nejenom přežívá, ale skutečně roste.

Pro koho je Dubaj vhodná?

Pro ty, kdo chtějí kombinovat pravidelný příjem z nájmu s růstem hodnoty nemovitosti. Pro ty, kdo chtějí diverzifikovat své majetky mimo EU a získat větší geografickou i měnovou stabilitu, a to i pro případ, že by se v Evropě cokoliv nepěkného stalo. A pro ty, kdo hledají daňovou svobodu a bezpečné zázemí pro své investice.

Pokud vás láká investice, která žije stejně dynamicky jako Dubaj, je čas udělat první krok.

Navštivte www.produbai.eu, vyplňte krátký nezávazný formulář a spojte se s českým týmem. Zjistěte, jak může vypadat váš vlastní investiční příběh v Dubaji – teď je správný čas začít.