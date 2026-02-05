Dubajská čokoláda se stahuje z prodeje. Kontrola v ní odhalila kovový předmět

  7:48aktualizováno  7:48
Velkoobchodní řetězec stáhl z trhu dubajskou čokoládu poté, co byl při interní kontrole nalezen kovový předmět přímo ve výrobku. Opatření se týká konkrétní šarže, firma se však rozhodla pro plošné stažení celého artiklu. Zákazníci mohou čokoládu vrátit a dostanou zpět peníze.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Stažení se týká Dubajské čokolády 190 g, jejímž dodavatelem je firma Václav Novák – TOP cukrovinky. Při interní kontrole kvality byl v jednom z výrobků nalezen kovový předmět.

Ačkoli se zjištění vztahuje ke konkrétní šarži, velkoobchodní řetězec Makro Cash & Carry ČR se rozhodl stáhnout celý artikl z prodeje. Podle společnosti totiž nebylo možné s jistotou vyloučit, že by se cizí předmět nemohl objevit i v dalších kusech.

Makro: zdraví zákazníků je absolutní prioritou

Společnost své rozhodnutí vysvětlila v oficiálním oznámení vydaném 27. ledna 2026. V něm uvádí, že situaci prověřuje ve spolupráci s dodavatelem a zároveň přijímá preventivní opatření.

„Situaci prověřujeme v součinnosti s dodavatelem, jelikož není možné vyloučit riziko výskytu i v jiném výrobku. Zdraví zákazníka je pro nás na prvním místě,“ uvedla

Ing. Petra Bártová, vedoucí oddělení kvality.

Který výrobek je stažen z prodeje

  • Název: Dubajská čokoláda 190 g
  • Dodavatel: Václav Novák – TOP cukrovinky
  • Datum minimální trvanlivosti: 19. 2. 2026
  • Číslo šarže: RM010225
  • EAN: 6253361249029

Výrobek byl v prodeji od 28. 4. 2025 do 26. 1. 2026.

Jak a do kdy lze čokoládu vrátit

Pokud máte uvedenou dubajskou čokoládu doma, společnost doporučuje ji nekonzumovat a vrátit. Vrácení je možné v jakémkoli velkoobchodním středisku makro. Peníze budou vráceny na základě prodejního dokladu. Vrácení je možné až do 19. 2. 2026. Pokud zákazník nemá k dispozici účtenku, může na zákaznické recepci požádat o výjimečné vystavení duplikátu dokladu.

Proč je nález cizího předmětu tak vážný problém

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že kovové části v potravinách představují reálné zdravotní riziko. Mohou způsobit:

  • poranění dutiny ústní,
  • poškození zubů,
  • vážné komplikace v trávicím traktu.

Právě proto se v podobných případech volí plošné stažení výrobku, i když je problém potvrzen pouze u jedné šarže.

