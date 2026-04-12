Konec protestů. Irská policie v Dublinu vyhnala blokující traktory a náklaďáky

Autor: ,
  11:51aktualizováno  11:51
Irská policie v neděli odstranila traktory a nákladní automobily, které pět dní blokovaly dopravu v centru Dublinu na protest proti prudce rostoucím cenám pohonných hmot. Vláda se tím snaží omezit ekonomické dopady blokád, které silně narušily dopravu ve městě a zanechaly některé čerpací stanice bez dodávek, informovala agentura Reuters.
Traktor s nápisem „nemůžu si dovolit pohnout se“ je součástí dublinských protestů proti vysokým cenám paliv. (11. dubna 2026) | foto: Peter MorrisonAP

Irové v Dublinu protestují proti vysokým cenám paliv. (11. dubna 2026)
21 fotografií

Protestující, které rozhořčilo zdražení nafty o více než pětinu od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu na konci února, tento týden pomocí traktorů a nákladních automobilů zablokovali ropnou rafinerii, dva přístavy, palivový terminál a řadu silnic po celé zemi.

Protesty narušily dopravu v Dublinu a zanechaly asi třetinu čerpacích stanic v zemi bez paliva. Vzniklou situaci ministr financí Simon Harris označil za „velmi nebezpečný okamžik“.

Policie v sobotu odstranila blokádu jediné ropné rafinerie v zemi a v neděli uvedla, že zahájila operaci, která má odstranit blokádu přístavu Galway.

Vláda odmítla vyjednávat s protestujícími, mezi nimiž byli farmáři, řidiči a dodavatelé. Vede však jednání se zástupci zemědělského a dopravního odvětví o opatřeních, které by měly zmírnit nárůst cen pohonných hmot.

Průzkum v nedělníku Sunday Independent ukázal, že 56 procent dotázaných podporuje protestující, ale většina příznivců obou vládnoucích stran je proti nim, dodala agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.