Lidé, kterým vznikne nárok na řádný starobní důchod ještě v roce 2026, mohou řešit, zda si ho nechat přiznat už letos, nebo počkat na rok 2027. Samotný výpočet vychází podle nynějších odhadů příznivěji pro příští rok. Rozdíl může činit několik stovek až více než tisíc korun měsíčně. To ale ještě neznamená, že se odklad penze skutečně finančně vyplatí.
Při rozhodování totiž nestačí porovnat dvě částky z důchodové kalkulačky. Výsledek výrazně ovlivní také to, zda bude člověk do konce roku pracovat, pobírat podporu v nezaměstnanosti, nebo zůstane několik měsíců úplně bez příjmu.
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Jak se změní výpočet důchodu v roce 2027?
Parametry pro výpočet důchodu se rok od roku mění. Některé působí ve prospěch důchodu přiznaného dříve, jiné naopak přidávají výhody penzi od roku 2027. Rozhodování je těžké, zvlášť když člověk neví, co všechno hraje roli a co se vyplatí víc právě v jeho případě.
Propočítali jsme proto spoustu modelových příkladů, ve kterých uvažujeme s příjmem od minimální mzdy až po 150 000. Přihlédli jsme k různým odpracovaným dobám a vyhodnotili, kolik pro ně vyjde důchod přiznaný letos a kolik v příštím roce.
Valorizace důchodů v roce 2027 není ještě vyhlášená, vycházíme proto z nejčerstvějších možných dat. Uvažujeme valorizaci 270 korun a další veličiny, které odpovídají tomu, jak Český statistický úřad (ČSÚ) vyčíslil průměrnou mzdu v prvním pololetí roku 2026.
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Přehledně: Jaký důchod čekat v roce 2026 a 2027?
Propočítali jsme výši důchodu pro různé příjmy a doby pojištění. Za příjem přitom označujeme nikoli aktuální příjem z jednoho roku, ale příjem přepočítaný na odpovídající mzdovou hladinu – stejně, jako se to dělá při výpočtu důchodu.
Ukázalo se, že ve všech zvažovaných příkladech je důchod z roku 2027 výhodnější než ten, který by stejný člověk dostal v roce 2026. Rozdíl je od stovek až po cca 1 800 korun u nejvyššího zvažovaného příjmu a 47 odpracovaných let.
Rok 2027 má ale i nevýhody
Ne všechny změny budoucím penzistům pomáhají. Důchodová reforma od roku 2026 postupně zpomaluje růst nově přiznávaných penzí.
V roce 2026 se z osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice započítává 99 procent. V roce 2027 už to bude jen 98 procent.
Současně klesne procentní sazba za každý celý rok důchodového pojištění. Letos činí 1,495 procenta výpočtového základu, v roce 2027 bude 1,490 procenta.
Proti tomu ale působí vyšší redukční hranice. První redukční hranice v roce 2026 činí 21 546 korun, druhá 195 868 korun. Po revizi údajů ČSÚ vychází pro rok 2027 první hranice přibližně na 22 748 korun a druhá na 206 792 korun. Do první hranice se započítává téměř celý příjem, zatímco z části mezi první a druhou hranicí už jen 26 procent.
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Kdy jít do důchodu už v roce 2026
Není to jen o celkové měsíční výši důchodu. Vždy je třeba zvážit i to, co by člověk dělal po zbývající část roku 2026.
Pokud bude bez zaměstnání a nepřihlásí se na úřad práce, každý měsíc čekání se mu prodraží. Nepřijde pouze o částku, kterou by mohl pobírat jako důchod přiznaný v roce 2026, ale také o 3 024 korun, které bude muset platit ze svého na zdravotní pojištění.
Obdobně je tomu u lidí, kteří jsou sice evidovaní na úřadě práce, ale doba podpory (maximálně 11 měsíců) jim už vypršela. Zdravotní pojištění si sice platit nemusejí, ale důchod při parametrech roku 2026 je pro ně výhodnější než žádný příjem (ani důchod, ani podpora).
Podobná situace je u podnikatelů, kteří jsou sice aktivní, ale do konce roku 2026 by měli jen velmi malé příjmy, z nichž by navíc museli odvádět povinné pojištění (zdravotní a sociální). Na zvážení je buď důchod, anebo ukončení živnosti a registrace na úřadě práce.
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Příklad. Kdy je důchod 2026 výhodnější?
Pro ilustraci uvádíme situaci, kdy je výhodnější odchod do penze již letos.
- Člověk s příjmem (respektive osobním vyměřovacím základem) 22 400 korun a 47 lety pojištění může mít podle našeho modelu důchod v roce 2026 ve výši 20 045 korun.
- Od ledna by po valorizaci pobíral 20 315 korun. Pokud počká na rok 2027, vychází nový důchod přibližně na 20 947 korun. Rozdíl tedy činí 632 korun měsíčně.
- Jestliže ale kvůli čekání přijde například o tři důchody po zhruba 20 tisících korunách, vzdá se více než 60 tisíc korun.
- Rozdíl 632 korun měsíčně by tak jen tuto ztrátu doháněl téměř osm let.
|Příjem (OVZ) v úrovni 2026
|Příjem orientačně přepočtený na úroveň 2027
|Důchod přiznaný 2026
|Důchod 2026 po valorizaci +270 Kč
|Nový důchod 2027
|Rozdíl od ledna 2027
|22 400 Kč
|cca 23 650 Kč
|20 045 Kč
|20 315 Kč
|20 947 Kč
|+632 Kč
|40 000 Kč
|cca 42 230 Kč
|23 260 Kč
|23 530 Kč
|24 330 Kč
|+800 Kč
|60 000 Kč
|cca 63 346 Kč
|26 914 Kč
|27 184 Kč
|28 175 Kč
|+991 Kč
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Důchod, nebo „pracák“ s podporou?
Kdo přijde o zaměstnání před koncem roku a pobírá podporu v nezaměstnanosti, tomu se čekání na důchod do roku 2027 zpravidla vyplatí. Proč? V roce 2026 se první měsíce vyplácí podpora ve výši 80 procent předchozího příjmu (existuje zde strop ve výši 80 procent průměrné mzdy), což je dosud nejštědřejší podpora v nezaměstnanosti. (Od příštího roku se má výrazně snížit.)
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Pokud vyjde podpora vyšší než důchod, který by mohl člověk pobírat už v roce 2026, může odklad penze do roku 2027 ekonomicky dávat smysl. Nelze to ale říci paušálně – rozhoduje konkrétní výše podpory a důchodu.
Jaká bude valorizace?
Celé srovnání stojí na předpokladu, že lednová valorizace již vyplácených důchodů přinese zvýšení základní výměry o 270 korun. Původní návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) počítal se zvýšením o 300 korun na 5 200 korun. Po zářijové revizi mezd ČSÚ však zákonný výpočet ukazuje spíše na základní výměru kolem 5 170 korun, tedy zvýšení o 270 korun.
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O valorizaci musí vláda rozhodnout do konce září. Teoreticky může zařídit i větší zvýšení důchodů, a to přes valorizaci procentní výměry. Takový scénář je ale nepravděpodobný. Ministr Aleš Juchelka uvedl, že vládě navrhne několik variant. Osobně by se přikláněl spíše k mimořádnému příspěvku.
Dostanou důchodci mimořádný příspěvek?
O mimořádném příspěvku by musela rozhodnout nejen sama vláda, ale návrh by musel projít i Sněmovnou jako speciální zákon.
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V minulosti se mimořádný příspěvek vyplácel v prosinci 2020 ve výši 5 000 korun, říkalo se mu rouškovné. Předtím dostali důchodci mimořádný příspěvek v únoru 2016, a to 1 200 korun. Tehdy měl podmínku, že se dával pouze těm penzistům, kteří do důchodu odešli do konce předchozího roku, ne v lednu 2016.
Pokud by i nyní prošel mimořádný příspěvek, který by byl vázán na důchody přiznané v roce 2026 a dříve, mohlo by to pomyslné misky vah přiklonit na stranu důchodů přiznaných již letos. Záleží na jeho výši a podmínkách, za jakých by na něj vznikl nárok.