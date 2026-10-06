Pravidelná valorizace důchodů v roce 2027 už je schválená a bude znamenat zvýšení průměrného starobního důchodu zhruba o 300 korun měsíčně. Stejně jako v roce 2026, i v lednu 2027 dostanou penzisté k lednové výplatě důchodu i jednorázový valorizační doplatek. Bude to tak ale naposledy.
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Valorizační doplatek se vyplácí proto, že v současnosti je výplata důchodu vždy na klouzavý měsíc. To znamená, že kdo bere penzi například 10. den v měsíci, tomu se vyplácí za 10. den tohoto měsíce až 9. den toho následujícího. Kdo tedy dostane 10. ledna 2027 valorizovanou penzi, dostane valorizaci jen za období od 10. ledna. První až devátý den roku, za něž dostal příjemce důchodu peníze už 10. prosince, by tak zůstal nevalorizovaný. Právě za toto období se vyplácí valorizační doplatek.
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Nově to bude jinak. Novela zákona, která nabude účinnosti 1. července 2027, stanoví jako měsíc, na který se dostává měsíční výplata důchodu, ten kalendářní měsíc, ve kterém jsou peníze vyplaceny. To znamená, že až přijde v lednu 2028 další řádná valorizace, nebude už žádný valorizační doplatek. Penze v lednu, únoru i dalších měsících 2028 bude stále stejně vysoká.
Jak bude změna vypadat u člověka, který má výplatní termín 14. den, ukazuje následující tabulka:
|Výplatní den
|Za jaké období je výplata důchodu
|14. května 2027
|14. 5.–13. 6.
|14. června 2027
|14. 6.–13. 7.
|14. července 2027
|1. 7.–31. 7.
|14. srpna 2027
|1. 8.–31. 8.
Z přehledu v tabulce je patrné i to, že část července bude kvůli změně zákona vlastně pokryta důchodem dvakrát – bude se na ni vztahovat jak část červnové výplaty podle starého systému, tak ta červencová. Zákon ale uvádí, že krátit se kvůli tomu nic nebude. Penzisté dostanou v červnu i v červenci stejně vysoký důchod.
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Kdy jsou výplatní termíny důchodu?
Výplatní termíny se pro důchodce jinak nemění. Je to 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 14. den v měsíci. Tato data platí již od dubna 2025. Do té doby dostávali penzisté důchody i v druhé půlce měsíce, a to 16., 18., 20., 22. nebo 24. Česká správa sociálního zabezpečení je posunula o 10 dní dopředu, tedy například 16. den na šestý a podobně.
Do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem se důchody vyplácejí 12. den v měsíci.
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Pro lidi, kteří si důchod nechávají vyplácet v hotovosti, se den výplaty může mírně posunout: připadne-li na sobotu, vyplácí se v pátek, připadne-li na neděli, dostanou své peníze až v pondělí.