Před důchodem přibývá situací, které dostávají lidi od práce. Může za to několik důvodů, které se často kombinují: ztráta zaměstnání a těžké hledání nového, zhoršení zdraví a péče o blízké, kterou vykonávají spíše ženy. Všechny tyto jevy se sice mohou objevit kdykoli během pracovního života, v posledních dvou letech před důchodem jsou ale četnější a vedou mimo jiné i k předčasným důchodům či k tomu, že z Úřadu práce se lidé do zaměstnání již nevracejí.
„Přibližně 40 % osob nevykazuje souvislou pracovní aktivitu až do důchodu, přičemž kritickým obdobím je zejména posledních 12 až 24 měsíců před jeho přiznáním,“ konstatuje zpráva, jejíž autoři zmapovali pracovní dráhu před penzí u zhruba čtvrt milionu lidí. Zajímavé je ale to, že ne na všechny skupiny lidí dopadají negativní vlivy stejnou měrou.
Kdo je na tom před důchodem nejhůř?
Velká část lidí, ve vzorku nadpoloviční většina (59 %), si stabilní práci udrží až do důchodu. „Ve srovnání s ostatními skupinami jde častěji o osoby s vyššími relativními příjmy, které si udržují až do konce sledovaného období,“ uvádí zpráva.
Analýza MPSV
Zato dalších 27 % budoucích penzistů se v závěru své kariéry potýká s vážnými problémy a – řečeno slovy autorů analýzy – slábne u nich vazba na pracovní trh. Nejde přitom o lidi, kteří by se práci vyhýbali. Naopak, členové této skupiny se rekrutují z celoživotně pracujících lidí, ale bez vysokých výdělků.
„Po většinu sledovaného období jde o osoby s nižšími až průměrnými relativními příjmy, které se však v posledním jednom až dvou letech před důchodem dále výrazně snižují. Tento pokles pravděpodobně odráží kombinaci nižší intenzity práce, přechodů do nezaměstnanosti, práceneschopnosti nebo jiných stavů mimo zaměstnání,“ konstatují autoři analýzy.
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I když to analýza přímo neuvádí, výsledky naznačují, že za dřívějším ústupem těchto lidí z pracovního trhu může stát i fyzická náročnost zaměstnání, která si se zvyšujícím se věkem vybírá svou daň.
Autoři proto doporučují u této skupiny podporu, spočívající například v rekvalifikaci na fyzicky méně náročnou práci. „Podpora návratu do zaměstnání, úpravy pracovního místa, rekvalifikace na méně fyzicky zatěžující pozice či koordinace se zdravotní a rehabilitační péčí mohou pomoci omezit přechody z nemoci do nezaměstnanosti a následné předčasné opouštění trhu práce,“ navrhují.
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Kritické období. Čas na podporu?
A v jakém období se rozhoduje o tom, zda člověk zvládne pracovat až do důchodu, nebo rezignuje? „Právě poslední jeden až dva roky před důchodem se proto jeví jako kritické období, v němž se rozhoduje, zda osoba zůstane pracovně aktivní až do důchodu, nebo z trhu práce zmizí již před oficiálním důchodovým věkem,“ uvádí analýza.
Důchody 2026:
Dodejme, že třetí skupinu lidí směřujících do důchodu tvoří ti, kteří mají oslabenou vazbu na pracovní trh již v průběhu produktivního věku. Jde zhruba o 9 % lidí. Důvody, proč pracují omezeně nebo jen po část svého života, jsou různé, velmi často je mezi nimi například částečná invalidita nebo to, že je zcela vytěžuje péče o blízkou osobu, která je na nich závislá. Intervence v předdůchodovém věku by u nich byla zbytečná. „Aktivní politika zaměstnanosti zde proto nemůže snadno ‚dohnat‘ dříve neřešené problémy; větší význam má cílená a koordinovaná podpora podle konkrétního typu znevýhodnění,“ konstatuje zpráva.
U zbytku lidí (asi 5 %) je životní a předdůchodová pracovní trajektorie natolik odlišná, že je nebylo možné zařadit do žádné z tří hlavních skupin. Analýza tak tuto skupinu dále nerozebírá, své závěry tvoří na 95 % vzorku.
Kdy se dnes chodí do penze?
Podle současně platné legislativy se věk odchodu do důchodu postupně zvyšuje. Dosud chodí do důchodu dříve ženy, které vychovaly děti. Postupně ale bude rozdíl mezi muži a ženami nebo matkami a bezdětnými ženami slábnout.
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Ženy (1 dítě)
|Ženy (2 děti)
|Ženy (3 a 4 děti)
|Ženy (5 a více dětí)
|1961
|64r+4m
|64r+4m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|59r+8m
|1962
|64r+6m
|64r+6m
|64r+6m
|63r+2m
|61r+8m
|60r+2m
|1963
|64r+8m
|64r+8m
|64r+8m
|63r+8m
|62r+2m
|60r+8m
|1964
|64r+10m
|64r+10m
|64r+10m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|1965
|65r
|65r
|65r
|64r+8m
|63r+2m
|61r+8m
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
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S ročníkem 1966 by měla být prolomena dosavadní hranice 65 let a věk odchodu do důchodu by měl stoupat, a to od ročníku 1973 o měsíc za každý rok. Znamená to, že ročník 1989 byl měl jít do penze až v 67 letech, což je současný legislativní strop. Nynější vláda slíbila zastropování důchodového věku na 65 letech, zatím ale nenavrhla novelu, která by to provedla.
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Ženy (1 dítě)
|Ženy (2 děti)
|Ženy (3 a 4 děti)
|Ženy (5 a více dětí)
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
|1967
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|64r+2m
|62r+8m
|1968
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|64r+8m
|63r+2m
|1969
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+2m
|63r+8m
|1970
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|64r+2m
|1971
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|64r+8m
|1972
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+2m
|1973
|všichni v 65r+8m
|1974
|všichni v 65r+9m
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