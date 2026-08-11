Při vyměřování starobního důchodu se přihlíží k odpracovaným rokům, případně k těm, které jsou pokládané za náhradní dobu pojištění, a také k výši výdělku. Ta hraje roli v tak zvaném vyměřovacím základu, z něhož se počítá procentní neboli zásluhová část penze. U žen, které mají v Česku zpravidla menší příjmy, je pak důchod většinou nižší. Podle novinky v zákoně, která nabude účinnosti 1. ledna 2027, se manželé budou moci o své důchody podělit. Jak přesně?
Sdílený vyměřovací základ
Tak zvané sdílení vyměřovacích základů pro výpočet důchodu schválila již vláda Petra Fialy. Jednotlivé části novely zákona o důchodovém pojištění ale nabývaly účinnosti postupně a ta o sdílení bude účinná od začátku příštího roku.
Sdílení vyměřovacího základu je dobrovolné, to znamená, že manželé ho mohou, ale nemusejí využít. Stále zůstává možnost nechat si jednou své důchody spočítat každý zvlášť, jak je tomu dosud. Stejně jako manželé, i registrovaní partneři se mohou (ale nemusejí) rozhodnout pro sdílený vyměřovací základ.
|
Tichý odchod do důchodu. Polovina lidí přestane pracovat ještě před penzí
Jak se počítá sdílený vyměřovací základ?
U párů, které se rozhodnou pro sdílení, vezmou úředníci v úvahu jen roky, kdy oba pracovali aspoň část roku, a z nich tolik dnů, kolik pracoval ten, kdo pracoval méně dnů. Vyměřovací základy za tato období se sečtou a rozpůlí, každému z manželů či partnerů se započte polovina. Ve zbývajících obdobích jsou posuzováni samostatně.
Kdo zavedl sdílení vyměřovacích základů pro důchod?
V důvodové zprávě, kterou zpracovalo ministerstvo práce pod vedením Mariana Jurečky, se uvádí, že ve třech čtvrtinách případů má větší výdělek (a tedy větší vyměřovací základ) muž. „Před sdílením dosahuje průměrný vyměřovací základ mužů lehce nad 41 tisíc korun a u žen je o zhruba 10 tisíc korun nižší, po sdílení se průměr u mužů sníží o přibližně 2 000, ale u žen se zvýší o více než 2 100,“ uvádí zpráva. (Pozn.: Důvod, proč částka, o niž se sníží vyměřovací základ u mužů, není stejná, jako ta, o niž se zvýší základ ženám, je různá, leží v tzv. redukčních hranicích. Způsobují, že při vyšších příjmech se do výpočtového základu nezapočítává celá částka, ale od určité hranice jen její procentuální část. Vysoké výdělky jsou tedy pro účely výpočtu důchodu redukovány, zatímco při přelití jejich části do výpočtu důchodu méně vydělávající ženy zůstanou pod redukční hranicí.)
Sdílený vyměřovací základ se nepočítá z období, kdy jeden z partnerů nepracoval a neodváděl důchodové pojištění. Tedy třeba když pečoval o děti, studoval nebo pracoval na dohodu o provedení práce s výdělkem, který nezakládá povinnou účast na důchodovém pojištění (pro letošní rok je touto hranicí 12 000 korun). „Typickým vyměřovacím základem pojištěnce je příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, který podléhá odvodu pojistného. Ale například rodičovský příspěvek se za vyměřovací základ pojištěnce nepovažuje,“ vysvětlila mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmlová.
|
Rekordní zájem o předčasný důchod? Není to jen sezonní výkyv, říká ekonom
Komu se vyplatí sdílený vyměřovací základ pro důchod?
Sdílení vyměřovacích základů posiluje finanční rovnováhu a samostatnost mezi partnery. Vždy se vyplatí tomu z manželů či partnerů, kdo vydělával méně. Naopak druhý z partnerů (s vyššími příjmy, respektive vyššími odvody na důchodové pojištění), na dohodě o sdílení bude finančně tratit.
Z pohledu páru jako celku může dojít k různým scénářům podle toho, zda bude či nebude dosažena některá z tak zvaných redukčních hranic. Důvodová zpráva k zákonu uvedla, že ve zhruba 12 procentech případů budou součty důchodů při sdílení o pětistovku nebo víc vyšší, než kdyby pár pobíral dvě penze počítané samostatně.
Komu se sdílený vyměřovací základ nevyplatí?
Z hlediska jednotlivce si pohorší ten z manželů či partnerů, který vydělává víc a samostatně byl měl vyšší důchod.
Páru jako celku se sdílení také nemusí vyplatit. „Nerovnoměrná distribuce efektů sdílení se projeví i v úhrnné výši důchodů po sdílení, kdy ve zhruba 55 procentech případů bude úhrnný příjem z důchodu po sdílení nižší než bez sdílení. Naprostá většina těchto případů bude snížení celkového příjmu z důchodu do 100 korun,“ uvádí důvodová zpráva k zákonu.
Další nevýhodou, s níž je třeba počítat, je delší doba vyřizování penze. „Vazba na nároky druhého partnera je spojena s rizikem prodloužení doby řízení při přiznávání důchodu i při jeho následných úpravách,“ píše se dále v důvodové zprávě.
|
Co chystá důchodcům Juchelkovo ministerstvo? Návrh reformy přehledně
Kdo může sdílet vyměřovací základ pro výpočet důchodu?
Tuto možnost mají jak manželé, tak registrovaní partneři, a to za dobu trvání manželství nebo partnerství. Naopak například druh a družka vyměřovací základy sdílet nemohou, ani kdyby žili ve stejné domácnosti.
Od kdy lze sdílet vyměřovací základ pro výpočet důchodu?
Zákon tuto možnost dává manželům a registrovaným partnerům od 1. 1. 2027. Sdílení má ale zpětnou platnost, a to od začátku manželství (či partnerství), respektive od roku následujícího po sňatku. Manželé (partneři) si nemohou zvolit, že by chtěli sdílet základy například až za posledních 10 let společného života nebo naopak jen za první roky.
Kdy lze uzavřít dohodu o sdílení?
Jen během trvání manželství či registrovaného partnerství a jen do doby, než první z manželů zažádá o důchod.
|
Do penze dřív? Spočítejte si, zda se vám vyplatí předčasný důchod nebo předdůchod
Kdy končí sdílení vyměřovacích základů?
Počítání společného vyměřovacího základu končí k poslednímu dni roku, který předchází některé z těchto událostí:
- Společné prohlášení o zrušení sdílení vyměřovacích základů.
- Jednostranné prohlášení jednoho z manželů/partnerů o zrušení sdílení.
- Zánik manželství nebo registrovaného partnerství.
- Přiznání starobního důchodu jednomu z manželů/partnerů.
Jak je to s důchodem při práci v cizině?
Roky odpracované v zahraničí jsou výjimkou, do sdíleného základu se nepočítají. „Dosahuje-li v kalendářním roce jedna z osob vyměřovacího základu pouze v cizině (to je nikoliv souběžně v ČR) a druhá z osob v ČR, sdílení vyměřovacích základů se na tento kalendářní rok neaplikuje,“ upřesňuje Drmlová.