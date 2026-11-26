Když se ukázalo, že pravidelná valorizace důchodů v lednu 2027 dosáhne jen v průměru 304 korun, slíbil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, že se pokusí najít cestu, jak penzistům přidat víc. Nakonec se vláda shodla na mimořádném příspěvku ve výši 2 000 korun.
Pro koho bude příspěvek 2 000 korun?
Tyto peníze ale nemohou dostat penzisté jen tak, musí to být zakotveno v zákoně. Jeho návrh je nyní ve Sněmovně, s lednovým vyplácením příspěvku ale nepočítá.
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„Rozhodným měsícem se rozumí druhý kalendářní měsíc po kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti, nejdříve však měsíc březen 2027,“ uvádí navrhované znění zákona. Penzisté by tak dostali příspěvek nejdřív na jaře.
Vyplácel by se všem příjemcům důchodu, tedy i lidem, kteří mají invalidní důchod (jakéhokoli stupně) nebo pobírají pozůstalostní penzi. Při souběhu penzí by se ale vyplácel jen jednou. Například žena, která pobírá starobní důchod a po ztrátě manžela také vdovský, by dostala 2 000 korun, nikolik čtyři tisícovky.
Podle současného návrhu by příspěvek dostal jen ten, komu vznikl nárok na důchod do konce letošního roku, ne později. Dobrou zprávou je, že by se o něj nemuselo nijak žádat. „Příspěvek se vyplatí bez žádosti v rozhodném měsíci v termínu výplaty důchodu,“ uvádí návrh.
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Mimořádné příspěvky k důchodu
Mimořádný příspěvek k důchodu získali příjemci penzí i v minulých letech, rozhodně ale nejde o pravidelnou každoroční záležitost.
Kromě rouškovného se mimořádný příspěvek vyplácel také v roce 2016, což je mimochodem rok s velmi nízkou řádnou valorizací. U průměrného důchodu byla 314 korun. Lednová valorizace 2027 bude ještě nižší, v průměru 304 korun.
|Rok výplaty
|Výše příspěvku
|Kdy byl vyplacen
|Komu náležel
|2016
|1 200 Kč
|Únor 2016, společně s důchodem
|Starobní, předčasní starobní, invalidní a pozůstalostní důchodci splňující podmínky
|2020
|5 000 Kč
|Prosinec 2020, samostatnou platbou
|Příjemci všech druhů důchodů splňující podmínky