Nepříjemné překvapení při vyřizování důchodu může zažít každý, kdo kromě zaměstnání v životě také studoval, strávil nějakou dobu na úřadě práce nebo pracoval na volné noze a neplatil si důchodové pojištění.
Obsah
Na co upozornila Jaroslava Obermaierová
Nedávno se v médiích začalo v souvislosti s důchody skloňovat jméno známé herečky Jaroslavy Obermaierové, která už před téměř 10 lety prohlásila s jistou nadsázkou, že hraje proto, že z důchodu se vyžít nedá.
Pracovně stále velmi aktivní herečka, kterou diváci mohou vídat v seriálu Ulice a která má za sebou desítky filmových i televizních rolí, tak upozornila hned na dvě věci: důchody v Česku opravdu nejsou vysoké a při hodnocení nároku na důchod i a jeho výši se zohledňuje to, jak člověk během života odváděl či neodváděl důchodové pojištění, případně zda ho za něj odváděl zaměstnavatel. Na příkladu herečky Obermaierové je vidět, že ani na první pohled vysoké pracovní vytížení a nasazení nemusí vést ke stáří s důstojným důchodem.
|2026
|21 840
|2025
|21 175
|2024
|20 736
|2023
|20 310
|2022
|18 098
|Zdroj: ČSÚ, ČSÚ (rok 2025), MPSV
|
Pracující důchodci? Firmy je potřebují, stát je hodlá zvýhodnit
Kolik let pojištění je potřeba na důchod?
Nárok na důchod mají lidé, kteří dosáhli důchodového věku a zároveň mají dost let důchodového pojištění. Počítají se příspěvkové doby, kdy si člověk důchodové pojištění platil, případně ho odváděl jeho zaměstnavatel, ale také tak zvané doby náhradní, což je například doba strávená na rodičovské. Starší ročníky pamatují dobu, kdy se do náhradní doby automaticky počítalo i studium. Už dávno to tak není, studium se počítá jen do určité výše anebo také vůbec – podle toho, v jaké době probíhalo.
Kdy do důchodu?
V praxi se tak může stát, že žadatel o důchod v důchodovém věku zjistí, že i když celý život dřel, nárok na důchod ještě nemá. Proč? „Nenastřádal“ si dost let důchodového pojištění. Naštěstí se to dá ještě na poslední chvíli změnit, pojištění zpětně doplatit, a tím si „zaplatit nárok“ na důchod.
|
Nárok na starobní důchod: Úřad neví vše, něco je třeba doložit zvlášť
Co se do důchodu nepočítá
Do nároku na důchod se nepočítají některé doby studia, ale také období, které člověk strávil bez práce, ale neevidovaný na úřadu práce. Problematická jsou také období práce na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ) s výdělkem, z něhož se důchodové pojištění ještě nemusí odvádět (v roce 2026 je to 12 000 Kč u DPČ a 4 500 Kč u DPP měsíčně). Také samostatná výdělečná činnost nemusí vždy zakládat povinnost odvodů na pojištění, stejně tak práce za honoráře, o práci načerno ani nemluvě.
Jak si „zaplatit nárok“ na důchod?
Doba bez pojištění se dá v některých případech změnit na dobu s pojištěním – stačí si podat žádost (přihlášku) na příslušné pobočce OSSZ a přihlásit se k dobrovolné účasti na pojištění. Tuto možnost má každý člověk nad 18 let. Ne vždy se ale dá k účasti na pojištění přihlásit zpětně a zpětně ho i doplatit.
Podle zákona je možné doplatit zpětně důchodové pojištění za dobu studia a také za období, kdy byl člověk nezaměstnaný a evidovaný na úřadu práce. „Tyto dva druhy dobrovolného pojištění lze aplikovat i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení,“ uvádí ČSSZ. Znamená to, že doplacením této doby i třeba těsně před důchodem získá žadatel další roky, za něž mu vzniká nárok na důchod, a bez nichž by na starobní penzi zatím ještě nedosáhl.
|
Odbory budou chtít snížení věku odchodu do důchodu a zkrácení pracovního týdne
Zpětné doplacení důchodového pojištění
Zatímco u zpětného doplacení pojištění za dobu studia či nezaměstnanosti je zákon poměrně benevolentní, v jiných případech se pojištění dá doplatit jen do určité doby. Někde je to maximálně 15 let zpětně, jindy se lze k dobrovolné účasti na pojištění přihlásit jen po omezenou dobu.
Platí to třeba pro některé dobrovolnické práce, o práci pro zahraničního zaměstnavatele, samostatně výdělečnou činnost, z jaké nebylo placeno důchodové pojištění a podobně. Legislativa je zde poněkud komplikovaná, jinak se například posuzuje činnost osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) před rokem 1995 a po něm, rozdílné je také nahlížení na doprovod manžela či manželky vyslaného či vyslané pracovně do zahraničí v různém období.
|
Podle Schillerové vláda dál počítá se stropem důchodového věku na 65 letech
V každém případě je dobré si zapamatovat, že pouze u studia a evidence na úřadě práce je možné si důchodové pojištění doplatit za libovolnou dobu sahající do minulosti.
Co když nedosáhnu na důchod?
Zpětné doplacení dob důchodového pojištění může mnohým lidem pomoci dosáhnout na důchod už v důchodovém věku, zatímco bez doplacení by na něj ani tehdy nárok neměli. Může se ale stát, že ani toto „zaplacení nároku“ na penzi nestačí, nebo že není zpětně možné (například u práce OSVČ).
V tom případě zbývá jediné: počkat další roky, kdy už bude nárok na získání důchodu nižší. O této variantě se také mluví jako o tak zvaném pozdním starobním důchodu. „Pokud při dosažení důchodového věku nemáte potřebnou dobu důchodového pojištění, můžete získat pozdní starobní důchod, a to o dva roky později, než by šel do řádného důchodu muž vašeho data narození (nezáleží na pohlaví ani počtu vychovaných dětí),“ radí ve svých informacích k důchodům určených zejm. pro studenty kancelář dětského ombudsmana.
Pozdní starobní důchod
Pro odchod do pozdního starobního důchodu stačí mít:
- alespoň 20 let příspěvkových i náhradních dob nebo
- alespoň 15 let jen příspěvkových dob.
Kdo ale ani dva roky po důchodovém věku tyto podmínky nesplní (a to ani po případném doplacení důchodového pojištění), nárok na důchod mít nebude. Nezbude mu, než dál pracovat, aby získal chybějící roky pojištění, případně si požádat o dávky sociální pomoci.
|
Hlídat a řešit nesrovnalosti v důchodovém kontě už lze online