O předčasný důchod si za prvních pět měsíců letošního roku zažádalo 7 862 lidí. Je to víc než dvojnásobek oproti stejnému období 2025. Podmínky pro předčasný důchod přitom nejsou nijak mírné, předčasní důchodci mají navždy krácenou procentní výměru penze.
Proč chtějí lidé předčasný důchod?
Důvodů je více, podle analytiků, které redakce oslovila, mezi ně tentokrát patří zejména změkčení podmínek pro lidi s odpracovanými 40 lety od 1. ledna 2026 a dále situace na trhu práce.
Vývoj zájmu o předčasný důchod vykazoval ale v minulých letech ještě mnohem větší turbulence. Zatímco mezi roky 2016 až 2021 se držel na zhruba stejných číslech kolem 30 tisíc ročně, v letech 2022 a 2023 strmě stoupl. „V letech 2022 a 2023 tak bylo podáno téměř 180 tisíc nových žádostí o předčasný starobní důchod,“ uvedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
I tehdy se, podobně jako začátkem roku 2026, měnily podmínky pro předčasné důchody.
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Co se stalo s předčasnými důchody v roce 2023?
Kritéria se tehdy výrazně zpřísnila, a tak možnost jít do důchodu dřív patrně využili i lidé, kteří by své rozhodnutí jinak ještě odložili.
Důchody 2026:
Od 1. října 2023 se měnil zejména okruh lidí, kteří na předčasný důchod dosáhli: místo odchodu pět let před důchodovým věkem mohli jít do předčasné penze maximálně o tři roky dříve.
Další novinku představovalo krácení ve výši 1,5 procenta z procentní výměry dolů za každých započatých 90 dnů předčasného odchodu. Do té doby bylo krácení odstupňované podle toho, o kolik dříve šel člověk do penze. Pokud to bylo méně než rok, krácení bylo 0,9 procent.
Změnila se také pravidla pro valorizaci: předčasné důchody se přestaly valorizovat do doby, než jejich příjemci dosáhli regulérního důchodového věku.
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Česká správa sociálního zabezpečení dále uvádí, že na zájem o předčasné důchody v letech 2022 a 2023 mohly mít vliv i mimořádné valorizace. V těchto dvou letech proběhly celkem tři, kromě nich se penze zvyšovaly i při řádných valorizacích, kdy se zvyšovala jak procentní, tak základní výměra důchodů.
Předčasné důchody v roce 2026
Po dramatickém vzestupu zájmu o předčasné důchody v letech 2022 a 2023 se počet žádostí snížil. Současný trend v první půli roku 2026 podle ČSSZ možná vrátí čísla na úroveň před rokem 2022.
Předčasný důchod je oproti řádnému starobnímu méně výhodný. Procentní výměra se krátí o 1,5 procenta za každých započatých 90 dní. Výjimku mají jen lidé, kteří odpracovali 45 let (místo povinných 40). Těm se důchod krátí o 0,75 procent.
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Dalším rozdílem mezi řádným starobním a předčasným důchodem je možnost pracovat. U předčasného je silně omezená, jeho příjemci mohou pracovat jen způsobem, který nezakládá povinnou účast na důchodovém pojištění – tedy například na dohodou o provedení práce s výdělkem do 12 tisíc korun měsíčně. Naproti tomu starobní důchodci žádná taková omezení nemají. Pokud jsou zaměstnaní, nemusejí platit důchodové pojištění a nově se jim bude zřejmě zvyšovat procentní výměra důchodu za odpracovanou dobu.