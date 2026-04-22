Žádost o důchod lze podat nejdříve čtyři měsíce před dosažením důchodového věku. O tom, zda má žadatel na starobní důchod nárok a v jaké výši, rozhoduje nejen věk, počet odpracovaných let či náhradních dob a výdělek, ale také to, zda tyto informace má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Co je potřeba k žádosti o důchod?
Samotný výpočet důchodového věku se řídí zákonem a zohledňuje nejen rok narození, ale i pohlaví a u žen počet dětí. Zatímco tyto informace si úřad zjistí snadno, s odpracovanými lety či náhradními dobami pojištění už to tak snadné být nemusí. Co je dobré si hlídat dlouho předtím, než se vám přiblíží věk odchodu do důchodu nebo předčasného důchodu, a jaké doklady budete pro žádost o důchod potřebovat?
K žádosti o důchod jsou potřeba následující doklady a dokumenty:
- občanský průkaz (u cizinců cestovní pas či povolení k pobytu),
- doklady o studiu (včetně nedokončeného, týká se to i učení),
- doklady o výchově dětí (nejlépe rodné listy dětí a čestné prohlášení o jejich výchově, případně rozsudek soudu o svěření do péče, o osvojení apod.),
- žádost o výplatu na bankovní účet (nebo účet manžela či manželky).
Co ještě se dokládá: Práce v zahraničí, vojna či úraz
Bez těchto dokladů se Česká správa sociálního zabezpečení neobejde, nejde ale o vyčerpávající přehled. Další dokumenty musí předložit například žadatelé, kteří absolvovali vojnu nebo utrpěli v práci závažný úraz. ČSSZ může k vyřízení důchodu a správnému určení jeho výše požadovat také:
- doklad o výkonu vojenské služby,
- doklad o vyplacených náhradách za ztrátu výdělku po nemocenské (v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání),
- potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům před rokem 1996,
- doklady o zaměstnání v zahraničí.
Evidenční list důchodového pojištění: Opravdu je potřeba?
Během pracovní kariéry by měl každý zaměstnanec dostávat na konci pracovního poměru tak zvaný evidenční list důchodového pojištění (ELDP). Zaměstnavatelé zpravidla nabádají k jeho pečlivému uschování, ne každý to ale dělá. Je evidenční list opravdu potřeba pro získání důchodu?
V ideálním případě ne. Česká správa sociálního zabezpečení při vyřízení důchodu sice skutečně potřebuje, ELDP, ale pouze ten z posledního zaměstnání. Navíc ho nepředkládá ten, kdo se chystá do penze. „Předkládá jej však zaměstnavatel, a to na vyžádání územní správy sociálního zabezpečení,“ vysvětluje mluvčí ČSSZ Jitka Drmlová.
Evidenční listy by si ale podle ní měli lidé raději schovávat: hodí se v případě, že zaměstnavatel neodváděl pojistné nebo evidenční list správě sociálního zabezpečení neposlal, i když je to jeho zákonná povinnost. V budoucnu by k takovým problémům docházet nemělo, protože od roku 2026 musí zaměstnavatelé podávat pravidelná měsíční hlášení.
Proč se vyplatí hlídat si dobu pojištění?
Lidem, kteří se při žádání o důchod nechtějí dočkat nepříjemného překvapení, doporučuje mluvčí zajímat se s předstihem o to, zda mají u ČSSZ vše v pořádku. „Doporučujeme využít služby ePortálu ČSSZ. Informace o evidovaných dobách i o jejich vyhodnocení dle platné právní úpravy pro účely nároku na důchod, včetně odhadu výše budoucího starobního důchodu, poskytuje již od roku 2021 služba Informativní důchodová aplikace (IDA),“ nabádá Drmlová.
Kdo zjistí, že mu v evidenci nějaké zaměstnání, studium či jiná doba chybí, měl by ve vlastním zájmu úřadu včas doložit, co v tuto dobu dělal. K nesrovnalostem může dojít například při studiu přesahujícím běžnou délku, při souběhu rodičovské a samostatné výdělečné činnosti, nebo když se překrývá řádné denní studium s prací.
Jak prokázat práci nebo studium
Nezaevidované doby pojištění je třeba úřadu prokázat, jinak k nim úředníci nemohou přihlédnout při určení nároku na důchod či jeho výše. „Chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,“ uvádí ČSSZ. Nejsnazším způsobem, jak prokázat práci, je právě zmíněný ELDP.
ČSSZ spustila Moje konto
Pro snazší ohlídání dob pojištění spustila Česká správa sociálního zabezpečení od 25. března 2026 službu Moje konto. Díky ní si každý zájemce může zjistit, co o jeho práci, studiu či třeba péči o děti eviduje ČSSZ. Údaje lze také spravovat. „Pojištěnec tak může nově řešit případné nesrovnalosti v evidenci ČSSZ (nejen chybějící doby, ale může dát podnět na kontrolu evidované doby) elektronickou formou, tj. bez nutnosti osobní návštěvy,“ uvádí Drmlová.
