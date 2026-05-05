Pracující důchodci? Firmy je potřebují, stát je hodlá zvýhodnit

Pavla Žáková
  6:00
Odchod do důchodu si mnoho lidí rozmýšlí kvůli obavám ze snížení příjmu, na který jsou zvyklí. Práci naplno či aspoň přivýdělek během pobírání starobního důchodu už nyní využívá kolem 140 000 lidí. Firmám se jejich zaměstnávání vyplatí, mnohdy jde o zkušené a spolehlivé pracovníky, jací se jen těžko hledají. Navíc pracující penzisté neplatí odvody na sociální pojištění. Jaké další výhody by měli mít od roku 2028?
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nárok na starobní důchod je v Česku podmíněn důchodovým věkem, ale také odpracovanými lety. Nárok na starobní důchod ale neznamená povinnost do důchodu odejít. Někteří lidé proto odchod do penze odkládají. Pokud jim na to stačí síly a mají dobré výdělky, ať už ze zaměstnání nebo podnikání, je to do přirozená volba. Kdo by radši ale pracoval méně, volí odchod do důchodu a přivýdělek v penzi.

O práci důchodců bude čím dál větší zájem

„Zájem o práci v důchodovém věku v Česku existuje. Část seniorů chce zůstat profesně aktivní, udržet si sociální kontakt nebo si zlepšit rodinný rozpočet,“ uvedl Michal Španěl, manažer a datový analytik portálu JenPráce.cz.

Pro zaměstnavatele pak mohou být starší pracovníci cenní zejména díky zkušenostem, nižší fluktuaci a schopnosti předávat know-how mladším kolegům. „V mnoha oborech navíc nejde jen o fyzický výkon, ale o spolehlivost, komunikaci, orientaci v procesech nebo vztah se zákazníky. Právě zde mohou mít starší pracovníci výraznou konkurenční výhodu,“ domnívá se Španěl.

Také pro stát je práce důchodců výhodná. Kvůli stárnutí populace a nouzi o kvalifikované pracovníky v některých profesích bude trend práce v důchodovém věku zřejmě narůstat.

Zvýšení penzí pracujícím důchodcům

Hlavní body chystané novely

Ministerstvo práce a sociálních věcí.

O kolik by se zvýšil důchod: o 1,5 % za rok práce

Jak by se o zvýšení žádalo: OSVČ by žádaly v přehledu pro správu sociálního zabezpečení, zaměstnanci by žádat nemuseli.

Od kdy by se zvýšil: Od 1. 1. 2028

Jaké období práce by se počítalo: od 1. 9. 2026

Na kolik by to stát vyšlo v roce 2028: na 800 milionů Kč

Současné výhody pro pracující důchodce

Penzisté, kteří pobírají starobní důchod a přitom pracují, mají už nyní výhodu v nulové platbě sociálního pojištění. Platí ho za ně stát, což jim může ušetřit až několik tisícovek měsíčně. Výhoda platí i pro podnikatele. Aktivním OSVČ se odchodem do důchodu změní činnost z hlavní na vedlejší.

V minulosti, do roku 2023, měli pracující penzisté ještě jednu výhodu: za další odpracované roky se jim penze, respektive její procentní výměra, mírně zvýšila. Konkrétně o 0,4 % za celý odpracovaný rok. Důchodová reforma ale toto opatření zrušila, a tak si v současnosti pracující penzisté k budoucí výši svého důchodu nijak nepřispívají.

Chystaná výhoda za práci v penzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zvýšení penze za práci v důchodu znovu zavést. A dokonce ve štědřejší podobě, než jak tomu bylo dříve. Zvýšení procentní výměry by bylo 1,5 %, navíc by se penze zvedala nejen za celý odpracovaný rok či roky, ale poměrově i za část roku. Například tedy o 0,75 % za půl roku práce v důchodu.

Komu a jak by se zvedl důchod?

Důchod je tvořen dvěma základními částmi: základní výměrou a tak zvanou procentní výměrou, která se také někdy nazývá zásluhovou penzí. Zatímco základní část činí v současné době 4 900 korun a je stejná pro všechny, procentní se počítá individuálně podle odpracovaných let a výdělků.

Co se bude dít dál?

  • Návrh novely zákona o důchodovém pojištění zpracovalo MPSV a v dubnu ho předalo vládě.
  • Pokud ho schválí, půjde do mezirezortního řízení, kde se k němu budou vyjadřovat další ministerstva, ale také například dotčené instituce.
  • Následně ho budou projednávat poslanci, poté senátoři a v případě schválení by ho měl podepsat prezident.
  • V tuto chvíli tedy ještě nelze říct, zda bude návrh schválen, a zda bude schválen v navržené podobě.
  • Pokud by tomu tak bylo, důchodci by změnu pocítili od 1. ledna 2028.

Právě tato procentní výměra by se zvedala o 1,5 % (nebo poměrnou část) za jeden odpracovaný rok (nebo jeho část). Zvyšovat se má podle návrhu jak procentní výměra starobního důchodu, tak procentní výměra vdovského či vdoveckého důchodu.

Novinka, pokud ji zákonodárci schválí, by se týkala všech lidí, kteří si v důchodu přivydělávají, ať už jako zaměstnanci, OSVČ nebo pracovníci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP). Naopak pro lidi, kteří pobírají předčasný důchod a přivydělávají si při něm, by se nic nezměnilo. Přivýdělek při předčasném důchodu je už nyní ze zákona velmi omezen.

Od kdy se má zvednout penze pracujícím důchodcům?

Pokud bude novela schválená v tom znění, jak ministerstvo navrhlo, poprvé se pracujícím důchodům zvedne penze v lednu 2028.

Rozhodné období, tedy doba, ke které se bude přihlížet, začne 1. září 2026. Důchodci, kteří pracovali pouze před tímto datem, se zvýšení penze nedočkají.

Příklad: O kolik se zvedne penze za rok práce

V důvodové zprávě uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) i následující příklad, který uvádí, o kolik by se důchod zvedl za rok práce nebo část roku práce při konkrétní výši důchodu:

  1. Pojištěnci náleží ke dni 31. 12. 2027 starobní důchod, jehož procentní výměra činí 24 500 Kč. Poživatel starobního důchodu v daném případě vykonával výdělečnou činnost jen v prosinci 2026, v březnu 2027 a květnu 2027 (celkem 93 dnů).
  2. Poměrná část hodnoty 1,5 % za 93 dnů se stanoví podle vzorce 1,5 x 93/365 = 0,382191 …, tedy po zaokrouhlení 0,39 %. Běžná valorizace od ledna 2028 bude činit např. 3,1 %. Pojištěnci tedy náleží od. 1. ledna 2028 zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 3,49 % (3,1 % řádná valorizace + 0,39 % zvýšení za další práci) z 24 500 Kč = 855,05 Kč, tedy po zaokrouhlení celkem 856 Kč.
  3. Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu nepracoval, činilo by zvýšení procentní výměry pouze 3,1 %, tedy 760 Kč (rozdíl je 96 Kč).
  4. Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu pracoval celý rok, činilo by zvýšení procentní výměry 4,6 %, tedy 1 127 Kč (rozdíl by byl 367 Kč).

Doplňme pro úplnost, že důchod, pro který ministerstvo zvýšení počítá, je vyšší než současný průměrný důchod. Pokud je jeho procentní výměra 24 500 korun, pak spolu se základní výměrou (4 900 korun) dosahuje částky 29 400 Kč. Průměrný důchod v roce 2026 je 21 840 korun. Vyšší je také částka valorizace – příklad počítá s číslem 3,1 % pro základní valorizaci. V lednu 2026 se ale valorizovalo méně, o 2,6 %.

Jak žádat o zvýšení důchodu za práci?

  • Navržená novela předpokládá, že o zvýšení důchodu by zaměstnaní penzisté žádat nemuseli.
  • Díky jednotnému měsíčnímu hlášení, které od roku 2026 musejí odevzdávat zaměstnavatelé, by úřady o pracujících důchodcích věděly. V zákoně by k jednotnému hlášení přibyla jen ta změna, že firmy by sociální správě hlásily i zaměstnané důchodce, což zatím dělat nemusejí.
  • Jinak je tomu u OSVČ. Informace o podnikajících důchodcích zatím ze systému tak snadno vytáhnout nejde, o zvýšení důchodu by se proto museli sami přihlásit.
  • Udělali by to v přehledu OSVČ, který se ale vyplňuje až zpětně za předchozí rok.
  • Ministerstvo slibuje, že zvýšení by jim doplatilo zpětně, pokud by na něj měli nárok. Ve formuláři s přehledem OSVČ by k tomu přibyla nová kolonka.

Kolik peněz se státní kasy by to stálo?

Podle důvodové zprávy je nyní v Česku více než 100 000 lidí, kteří by mohli díky práci v důchodu čerpat zvýšenou penzi. Podle statistik ministerstva bylo v prosinci 2025 v Česku 144 002 zaměstnanců v důchodu, k tomu rezort práce počítá ještě s cca 20 000 důchodci samostatně výdělečně činnými.

Do těchto čísel jsou započítáváni nejen lidé, kteří pracují či pracovali celý rok, ale i ti, kteří od začátku důchodu odpracovali v loňském roce třeba i jediný den.

První rok, kdy by se důchodcům vyplatilo více peněz díky této novince, by byl rok 2028. Náklady za tento první rok se odhadují na 0,8 miliard korun. Postupně porostou. „Roční dopady budou postupně narůstat až na úroveň necelých 55 mld. Kč v roce 2060, tj. zhruba 17 mld. Kč v hodnotách současné mzdové hladiny,“ konstatuje důvodová zpráva.

Dodejme, že zvýšení penzí pracujících důchodců tvoří jen část připravované změny. Celkově, včetně ostatních návrhů, by byl zásah do rozpočtu větší, v roce 2060 cca 161 miliard ročně navíc.

