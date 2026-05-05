Nárok na starobní důchod je v Česku podmíněn důchodovým věkem, ale také odpracovanými lety. Nárok na starobní důchod ale neznamená povinnost do důchodu odejít. Někteří lidé proto odchod do penze odkládají. Pokud jim na to stačí síly a mají dobré výdělky, ať už ze zaměstnání nebo podnikání, je to do přirozená volba. Kdo by radši ale pracoval méně, volí odchod do důchodu a přivýdělek v penzi.
O práci důchodců bude čím dál větší zájem
„Zájem o práci v důchodovém věku v Česku existuje. Část seniorů chce zůstat profesně aktivní, udržet si sociální kontakt nebo si zlepšit rodinný rozpočet,“ uvedl Michal Španěl, manažer a datový analytik portálu JenPráce.cz.
Pro zaměstnavatele pak mohou být starší pracovníci cenní zejména díky zkušenostem, nižší fluktuaci a schopnosti předávat know-how mladším kolegům. „V mnoha oborech navíc nejde jen o fyzický výkon, ale o spolehlivost, komunikaci, orientaci v procesech nebo vztah se zákazníky. Právě zde mohou mít starší pracovníci výraznou konkurenční výhodu,“ domnívá se Španěl.
Také pro stát je práce důchodců výhodná. Kvůli stárnutí populace a nouzi o kvalifikované pracovníky v některých profesích bude trend práce v důchodovém věku zřejmě narůstat.
Zvýšení penzí pracujícím důchodcům
Hlavní body chystané novely
O kolik by se zvýšil důchod: o 1,5 % za rok práce
Jak by se o zvýšení žádalo: OSVČ by žádaly v přehledu pro správu sociálního zabezpečení, zaměstnanci by žádat nemuseli.
Od kdy by se zvýšil: Od 1. 1. 2028
Jaké období práce by se počítalo: od 1. 9. 2026
Na kolik by to stát vyšlo v roce 2028: na 800 milionů Kč
Současné výhody pro pracující důchodce
Penzisté, kteří pobírají starobní důchod a přitom pracují, mají už nyní výhodu v nulové platbě sociálního pojištění. Platí ho za ně stát, což jim může ušetřit až několik tisícovek měsíčně. Výhoda platí i pro podnikatele. Aktivním OSVČ se odchodem do důchodu změní činnost z hlavní na vedlejší.
V minulosti, do roku 2023, měli pracující penzisté ještě jednu výhodu: za další odpracované roky se jim penze, respektive její procentní výměra, mírně zvýšila. Konkrétně o 0,4 % za celý odpracovaný rok. Důchodová reforma ale toto opatření zrušila, a tak si v současnosti pracující penzisté k budoucí výši svého důchodu nijak nepřispívají.
Chystaná výhoda za práci v penzi
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zvýšení penze za práci v důchodu znovu zavést. A dokonce ve štědřejší podobě, než jak tomu bylo dříve. Zvýšení procentní výměry by bylo 1,5 %, navíc by se penze zvedala nejen za celý odpracovaný rok či roky, ale poměrově i za část roku. Například tedy o 0,75 % za půl roku práce v důchodu.
Komu a jak by se zvedl důchod?
Důchod je tvořen dvěma základními částmi: základní výměrou a tak zvanou procentní výměrou, která se také někdy nazývá zásluhovou penzí. Zatímco základní část činí v současné době 4 900 korun a je stejná pro všechny, procentní se počítá individuálně podle odpracovaných let a výdělků.
Co se bude dít dál?
Právě tato procentní výměra by se zvedala o 1,5 % (nebo poměrnou část) za jeden odpracovaný rok (nebo jeho část). Zvyšovat se má podle návrhu jak procentní výměra starobního důchodu, tak procentní výměra vdovského či vdoveckého důchodu.
Novinka, pokud ji zákonodárci schválí, by se týkala všech lidí, kteří si v důchodu přivydělávají, ať už jako zaměstnanci, OSVČ nebo pracovníci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP). Naopak pro lidi, kteří pobírají předčasný důchod a přivydělávají si při něm, by se nic nezměnilo. Přivýdělek při předčasném důchodu je už nyní ze zákona velmi omezen.
Od kdy se má zvednout penze pracujícím důchodcům?
Pokud bude novela schválená v tom znění, jak ministerstvo navrhlo, poprvé se pracujícím důchodům zvedne penze v lednu 2028.
Rozhodné období, tedy doba, ke které se bude přihlížet, začne 1. září 2026. Důchodci, kteří pracovali pouze před tímto datem, se zvýšení penze nedočkají.
Příklad: O kolik se zvedne penze za rok práce
V důvodové zprávě uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) i následující příklad, který uvádí, o kolik by se důchod zvedl za rok práce nebo část roku práce při konkrétní výši důchodu:
- Pojištěnci náleží ke dni 31. 12. 2027 starobní důchod, jehož procentní výměra činí 24 500 Kč. Poživatel starobního důchodu v daném případě vykonával výdělečnou činnost jen v prosinci 2026, v březnu 2027 a květnu 2027 (celkem 93 dnů).
- Poměrná část hodnoty 1,5 % za 93 dnů se stanoví podle vzorce 1,5 x 93/365 = 0,382191 …, tedy po zaokrouhlení 0,39 %. Běžná valorizace od ledna 2028 bude činit např. 3,1 %. Pojištěnci tedy náleží od. 1. ledna 2028 zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 3,49 % (3,1 % řádná valorizace + 0,39 % zvýšení za další práci) z 24 500 Kč = 855,05 Kč, tedy po zaokrouhlení celkem 856 Kč.
- Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu nepracoval, činilo by zvýšení procentní výměry pouze 3,1 %, tedy 760 Kč (rozdíl je 96 Kč).
- Pokud by pojištěnec při pobírání starobního důchodu pracoval celý rok, činilo by zvýšení procentní výměry 4,6 %, tedy 1 127 Kč (rozdíl by byl 367 Kč).
Doplňme pro úplnost, že důchod, pro který ministerstvo zvýšení počítá, je vyšší než současný průměrný důchod. Pokud je jeho procentní výměra 24 500 korun, pak spolu se základní výměrou (4 900 korun) dosahuje částky 29 400 Kč. Průměrný důchod v roce 2026 je 21 840 korun. Vyšší je také částka valorizace – příklad počítá s číslem 3,1 % pro základní valorizaci. V lednu 2026 se ale valorizovalo méně, o 2,6 %.
Jak žádat o zvýšení důchodu za práci?
Kolik peněz se státní kasy by to stálo?
Podle důvodové zprávy je nyní v Česku více než 100 000 lidí, kteří by mohli díky práci v důchodu čerpat zvýšenou penzi. Podle statistik ministerstva bylo v prosinci 2025 v Česku 144 002 zaměstnanců v důchodu, k tomu rezort práce počítá ještě s cca 20 000 důchodci samostatně výdělečně činnými.
Do těchto čísel jsou započítáváni nejen lidé, kteří pracují či pracovali celý rok, ale i ti, kteří od začátku důchodu odpracovali v loňském roce třeba i jediný den.
První rok, kdy by se důchodcům vyplatilo více peněz díky této novince, by byl rok 2028. Náklady za tento první rok se odhadují na 0,8 miliard korun. Postupně porostou. „Roční dopady budou postupně narůstat až na úroveň necelých 55 mld. Kč v roce 2060, tj. zhruba 17 mld. Kč v hodnotách současné mzdové hladiny,“ konstatuje důvodová zpráva.
Dodejme, že zvýšení penzí pracujících důchodců tvoří jen část připravované změny. Celkově, včetně ostatních návrhů, by byl zásah do rozpočtu větší, v roce 2060 cca 161 miliard ročně navíc.
