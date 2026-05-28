Při práci v zahraniční není pro důchod rozhodující konkrétní náplň práce, ale hlavně to, zda pracovník odvádí nebo je za něj odváděno důchodové pojištění. Svou roli hraje i délka práce. Zjednodušeně řečeno, letní brigády v zahraničí pravděpodobně vylepšení důchodu nepřinesou, delší zaměstnání už by mohlo.
Kdy se práce v zahraničí započítá do důchodu?
To, zda a jak se zohlední práce v zahraničí, záleží na několika faktorech:
- O jakou zemi se jedná: Země EU, ale také Velká Británie, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko se řídí nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o koordinaci systémů důchodového pojištění. U dalších zemí je to složitější, u některých platí bilaterální dohody, u dalších ne. Pro zjednodušení se v našem článku budeme věnovat pouze práci v těch zemích, pro něž platí evropské nařízení o koordinaci.
- Jaká byla forma práce: Zejména zda šlo o legální práci a zda se z ní odvádělo důchodové pojištění. Pokud ne, tato práce se nezapočítá.
- Jak dlouho práce trvala: Některé státy neumožňují placení důchodového pojištění na dobu kratší než rok (typicky u sezonních brigád). Dalším faktorem je to, zda je splněna podmínka pro nárok na starobní důchod v dané zemi: například v Česku je vyžadováno nejméně 30 let příspěvkových dob pojištění, v Německu pět let.
Práce v zahraničí kratší než jeden rok
V některých zemích se neplatí důchodové pojištění u kratších činností nebo do určitého výdělku, hranicí je často jeden rok. Například v Německu existuje režim pro krátkodobé práce (Minijob) do třech měsíců, v němž se do důchodového systému nic neodvádí.
„Měsíce pojištění či pobytu v zemi, kde jste pracovali jen krátkou dobu, vám nepropadnou, ale vezmou se v úvahu při výpočtu vašeho důchodu v zemích, kde jste pracovali déle,“ vysvětluje web Europa.eu.
Při odpracování 10 měsíců v zahraničí tak může českému občanovi vzniknout nárok na důchod v Česku již po odpracovaných 29 letech a dvou měsících v České republice. Spolu s 10 měsíci práce za hranicemi splní hranici 30 let.
Jak se podává žádost o důchod při práci i v zahraničí?
Žádat o důchod v případě, že člověk pracoval během života v jiné zemi, nemusí být tak obtížné. Žádost se podává jen jedna, a to „doma“, respektive v zemi, kde má žadatel v té době bydliště. Češi žijící v Česku ji tak podají u České správy sociálního zabezpečení, respektive u příslušné OSSZ. V případě, že žadatel žije v zemi, kde nikdy předtím nepracoval, podává žádost tam, kde pracoval naposledy.
Do žádosti se musí uvést doba zaměstnání v jiných státech. Instituce si pak tuto informaci předají mezi sebou. „Od každého ze států vám přijde rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výši. Buďte připraveni na to, že mezistátní důchodové řízení je delší než standardní vnitrostátní řízení,“ radí ČSSZ.
V žádosti je třeba uvádět číslo pojištění, což je v Česku standardně rodné číslo. Nutné je pochopitelně také číslo účtu, který nemusí být u banky v Česku, ale může být v zahraničí.
Jaký důchod se vyplácí v Česku?
Kdo splní potřebnou dobu pojištění (u řádného starobního důchodu je to podle současných pravidel 30 let doby příspěvkové nebo 35 včetně náhradních dob), může se nadít dvou variant, co mu bude vypláceno v Česku:
- Plný důchod: vyplácí se v případě, že doba pojištění v Česku dosáhla potřebné doby, aniž by se muselo přihlížet k práci v zahraničí.
- Dílčí důchod: je důchod, pro který se muselo přihlédnout i k době pojištění v zahraničí, jinak by limit nebyl splněn. V tom případě je vyplácena v Česku nadále jen část důchodu, další část pak chodí ze zahraničí.
Dá se český důchod vyplácet do zahraničí?
Ano, je to možné. A to i lidem, kteří jinde než v Česku (nebo Československu) nikdy ani nepracovali, ale prostě se rozhodli přestěhovat do jiné země.
O výplatu důchodu do zahraničí se ale musí požádat. Peníze pak posílá Česká národní banka, a to na bankovní účet, případně mezinárodní poštovní poukázkou (do Polska) nebo bankovním šekem.
Pro výplatu do zahraničí je třeba vyplnit a pravidelně posílat tak zvané potvrzení o žití. Jde o prohlášení, že je důchodce ještě naživu, a je třeba ho vlastnoručně podepsat nebo opatřit ověřeným elektronickým podpisem.
Rozdílný věk odchodu do důchodu
I když se podává jen jedna žádost o důchod, každá země má pro důchody vlastní pravidla. Rozdílný je například věk pro odchod do důchodu. Kdo si požádá v Česku o důchod v době, kdy by na něj ještě neměl nárok v další zemi, kde pracoval, nedostane důchod celý. Portál Europe.eu, který je oficiálním webem Evropské unie, to vysvětluje na příkladu z Dánska, které má v současnosti nejvyšší hranici pro odchod do důchodu:
Francouzka Caroline pracovala 15 let v Dánsku, ale ke konci kariéry se vrátila do Francie. Jak je ve Francii obvyklé, zažádala v 62 letech o důchod, ale dostala jen velmi nízký.
V tom věku však má nárok pouze na tu část svého důchodu, která jí náleží z Francie. Příslušnou část z Dánska dostane, až jí bude 67 let, což je zákonný důchodový věk v Dánsku pro její věkovou skupinu.
I když je případ uváděný evropským webem ze zahraničí, stejné podmínky platí i pro Čechy, kteří pracovali v zemi s vyšší hranicí odchodu do důchodu než Česko. V současné době to může být kromě Dánska třeba Nizozemsko, Německo nebo Itálie.
Různé nároky pro starobní důchod
Rozdíly jsou také v tom, jaký limit mají země stanovený pro nárok na starobní důchod. Například v České republice musí být odpracováno 30 let (případně 35 včetně náhradních dob), aby vznikl nárok na důchod. V Německu je spodní hranicí pět let. Zmíněný evropský portál to ukazuje na následujícím příkladu:
Tom pracoval čtyři roky v Německu a 32 let v Portugalsku.
V Německu musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracováno nejméně pět let. Tom by normálně nárok na starobní důchod v Německu získat neměl, protože tam pracoval jen čtyři roky.
Německý úřad důchodového zabezpečení však musel zohlednit roky, kdy pracoval v Portugalsku. Jeho nárok proto uznali a vyplácejí mu důchod za čtyři roky, které odpracoval v Německu.
Tom tedy v Německu nebude mít nárok na plný důchod, tento stát mu však bude vyplácet dílčí důchod.
Německo je rarita v důchodech
Nárok na starobní penzi v Německu už po pěti letech práce (a dosažení důchodového věku) je mezi evropskými důchodovými systémy výjimečný. Neznamená to ale, že jde o takovou penzi, z níž by se dalo vyžít.
Jak vysvětluje ekonom a analytik Chris Mulder, německý důchodový systém je postaven na bodovém ohodnocení. Člověk vydělávající průměrnou mzdu získá ročně jeden bod, což mu vynese do penze zhruba 46 eur měsíčně.
Při pěti letech práce za průměrnou mzdu tak vzniká nárok na cca 204 eur měsíčně, což je podle současného kurzu 5 060 korun. Pro Čechy by tak pětiletá práce v Německu znamenala přilepšení o více než 5 000 korun. Pro Němce a při životě v Německu je ale třeba započítat kupní sílu a vliv cenové hladiny, takže penze 204 eur v Německu je srovnatelná spíše s 3 700 korunami v Česku.
Německo patří mezi země, ve kterých Češi pracují velmi často. I proto Česká správa sociálního zabezpečení na tuto zemi nikdy nezapomíná, když pořádá poradní dny pro lidi, kteří nárok na důchod splnili v různých státech.
Kde si nechat poradit
Česko-německé poradenské dny České správy sociálního zabezpečení
Pozn.: Konzultace jsou bezplatné, je ale potřeba se na ně předem objednat. Nutností je občanský průkaz nebo cestování pas. Doporučeny jsou doklady o důchodovém pojištění, korespondence s českým či německým důchodovým úřadem (ČSSZ a Deutsche Rentenversicherung)
Jak se počítá důchod lidem, kteří pracovali v zahraničí?
Výpočet je poměrně složitý. S určitým zjednodušením se dá říct, že každá ze zemí, kde člověk pracoval, udělá dílčí výpočet, jak by to vypadalo, kdyby všechny odpracované roky měl právě v ní. Poté vypočte teoretickou výši důchodu, kterou dále zkrátí podle skutečně odpracované doby v daném státě na tak zvanou poměrnou dávku.
Pokud má navíc žadatel o důchod v této zemi odpracováno tolik, že by to stačilo na důchod i bez započtení práce v zahraničí, vypočítá se mu důchod i klasickým způsobem (jako národní nebo také vnitrostátní důchod).
Výsledek se porovná s poměrnou dávkou a žadatel dostane to, co je větší.
Obdobný výpočet provedou i ostatní země a „svou“ část důchodu vyplatí podle toho, co jim vyjde.
Člověk, který pracoval v zahraničí, tak může pobírat plný důchod z jedné země a k tomu dílčí důchod (podle výsledku poměrné dávky) z jiné, případně více dílčích důchodů.
Tato pravidla neplatí obecně, například při práci kratší než jeden rok daná země zpravidla samostatný důchod nevyplácí, práce se ale započítá do nároku na důchod v Česku nebo jiné zemi, kde žadatel o důchod odpracoval víc. (Například to může zvýšit teoretickou výši důchodu a následně poměrnou dávku, která pak vyjde lépe oproti klasicky počítanému vnitrostátnímu důchodu.)
Vyplatí se práce v zahraničí?
Práce v zahraničí má skutečně vliv na výši důchodu. Ne vždy je ale výsledek tak velký, jak si lidé někdy představují. Krátké doby pojištění mohou vést například jen k pár eurům měsíčně navíc.
Kromě doby práce (a pojištění) závisí i na konkrétní zemi. V bohatých zemích může i kratší výdělečná činnost přinést příjemné vylepšení penze. Nejvyšší důchody v EU má Lucembursko, Češi si zpravidla polepší i při práci v Dánsku, Nizozemsku, Rakousku, Švédsku či Belgii, které patří mezi státy EU s nadprůměrnými důchody.
Naopak práce v Bulharsku či pobaltských zemích může důchod naopak snížit (oproti situaci, kdy Čech pracoval po stejnou dobu doma). Vždy ale záleží na konkrétní práci, přesněji na výdělku a odvodech na důchodové pojištění.