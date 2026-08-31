Kdo chce mít oznámení o valorizaci důchodu k lednu 2027 v tištěné verzi, musí si o něj zažádat už nyní. Lhůta pro žádosti o písemnou formu oznámení uplyne 30. září 2026, a kdo ji nestihne, dostane zprávu o nové výši svého důchodu jen elektronicky. Kdo žádost podal už v minulosti, další dávat nemusí, platí i nadále.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zasílá oznámení o zvýšení penzí do datové schránky, případně je možné si ho najít po přihlášení do služby ePortál ČSSZ. Kdo ho chce mít v papírové verzi, musí si o to požádat aspoň tři měsíce předem, tedy do konce září.
|
Manželé budou moci sdílet základ pro výpočet důchodu. Jak to funguje?
K čemu je oznámení o valorizaci
Pro žádost existuje speciální tiskopis. Kdo ho stihne vyplnit a odeslat včas, tomu budou oznámení o valorizaci chodit poštou. Není to ale zadarmo. Zaslání je zpoplatněno jako běžné psaní, stojí 26 korun. Mimo Česko je cena ještě vyšší, 47 korun po Evropě a 54 mimo Evropu.
Oznámení o valorizaci poštou zdarma?
Výjimka z platby platí jen pro lidi narozené v roce 1955 a dříve, ti mohou mít oznámení poštou zdarma. I oni si ale o jeho zaslání v tištěné verzi musejí požádat.
|
Tichý odchod do důchodu. Polovina lidí přestane pracovat ještě před penzí
ČSSZ na svých stránkách zmiňuje, že je také možné si oznámení nechat zdarma vytisknout na pobočkách správy sociálního zabezpečení.
Kdy bude valorizace důchodů?
Pravidelná valorizace důchodů bude opět na začátku roku. O její výši se dosud jedná. Poslední pravidelná valorizace penzí proběhla 1. ledna 2026, následující se očekává k 1. lednu 2027.
Kromě pravidelných valorizací se občas přistupuje i k mimořádným, a to v případě, že spotřebitelské ceny vzrostou o více než pět procent. Mimořádné valorizace starobních důchodů se konaly v letech 2022 a 2023.