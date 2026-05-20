Když se řekne valorizace důchodů, většina lidí si představí pravidelné lednové zvyšování důchodů, při kterém jsou penze nahoru o zhruba dvě nebo tři procenta. Kromě toho je ale v Česku i plošná věková valorizace, která znamená, že od dosažení určitého věku dostávají penzisté tisícovku měsíčně navíc.
Jaká je věková valorizace důchodů?
V současnosti platí, že důchod se zvyšuje dosažením 85. roku o rovných 1 000 korun. Tato částka se započítává do tak zvané procentní výměry důchodů (zvané někdy též zásluhová penze) a při pravidelné valorizaci se dále zvyšuje o pár procent.
Dalším mezníkem pro věkovou valorizaci je 100 let. Kdo se dožije stovky, dočká se dalšího zvýšení měsíční penze. Od sta let dál dostává navíc ještě 2 000 korun, což znamená, že oproti „čerstvým“ penzistům bere 3 000 navíc.
Při věkové valorizaci se nebere ohled na to, kolik toho člověk v životě odpracoval, zda jde o muže nebo ženu nebo zda vychoval či vychovala nějaké děti. Jde o plošnou valorizaci, která se řídí čistě věkem.
Návrh nové valorizace důchodů podle věku
Ministerstvo vedené Alešem Juchelkou nyní přišlo s návrhem, který by věkovou valorizaci změnil. Důchodci by podle ní dostávali peníze navíc už od 80 let, tedy o pět let dříve než nyní. Částka by ale byla nižší: místo tisícovky jen 500 korun.
Zato v 85 letech, kdy dosud důchodci dostávali tisícovku navíc, by jim podle nového návrhu stát přidat dalších 500 korun – takže by si oproti dnešnímu stavu rozhodně nepohoršili.
Na další zvýšení by nemuseli čekat do stovky. Z cílové dvoutisícovky, která se dnes přidává stoletým, by jim stát přidával peníze k penzi postupně, každých pět let. „Při stých narozeninách dojde k dalšímu navýšení, v tomto případě o 1 000 Kč,“ uvádí MPSV. Konkrétně by to vypadalo takto:
|Věk
|Přírůstek k důchodu (v Kč) v daném roce
|80 let
|500
|85 let
|500
|90 let
|500
|95 let
|500
|100 let
|1 000
Srovnání: Na kolik si důchodci přijdou díky věkové valorizaci?
Století by tak oproti čerstvým důchodcům měli důchod vyšší o 3 000 korun (bez uvažované roční valorizace), což je stejně jako dnes. Jenže zvýšení by bylo postupné, ne ve dvou skocích, takže reálně by si důchodci nad 80 let přišli na víc peněz.
Pro srovnání: mezi 80. a 90. rokem věku dnes penzisté dostanou díky věkové valorizaci celkem 60 000 korun (1 000 Kč měsíčně od 85 let, tj. 1 000 x 12 x 5). Nově by to bylo 90 000 korun (500 Kč měsíčně po 5 let a 1 000 Kč měsíčně po 5 let).
Když se podíváme na situaci stoletého penzisty, je rozdíl ještě markantnější: dnes si díky věkové valorizaci přijde do 100 let věku na 180 000 korun (1 000 Kč měsíčně po 15 let). Nově by si do 100 let věku přišel na 300 000 (30 000 za prvních pět let, 60 000 za druhých pět let, 90 000 za třetí „pětiletku“ a 120 000 za čtvrtou.)
Kolik to bude stát?
Náklady na důchody díky nové věkové valorizaci vzrostou. Z výpočtu výše by se mohlo zdát, že to bude o dvě třetiny, to by ale platilo jen v případě, že se všichni budou dožívat sta let. Ve skutečnosti s rostoucím věkem klesá počet lidí, kteří se ho dožijí. Vyplácení věkové valorizace při dosažení nižšího věku proto vyjde stát ještě o něco dráž.
Důvodová zpráva k návrhu počítá také s demografickým vývojem a zejména s tím, jak bude důchodového věku a věku pro valorizaci dosahovat silná generace Husákových dětí, narozená v 70. letech. Oproti současnému stavu předpokládá ministerstvo s takovýmto zvýšením výdajů na důchody (jen vlivem změn ve věkové valorizaci):
|Rok
|2027
|2028
|2029
|2030
|2035
|2040
|2050
|2060
|Zvýšení výdajů nominální (mld. Kč)
|2,6
|2,8
|3,0
|3,2
|3,8
|4,1
|4,8
|6,4
|Zvýšení výdajů současná mzdová hladina (mld. Kč)
|2,6
|2,7
|2,8
|2,9
|2,8
|2,6
|2,1
|2,0
Kdy to bude?
Vzhledem k tomu, že novinka v zákoně je zatím pouze návrhem ministerstva práce a čeká ji náročné kolečko celým legislativním procesem, není jisté, zda skutečně začne platit a zda se před schválením nedočká výraznějších změn.
Pokud by ale vše šlo tak, jak rezort práce předpokládá, změny ve věkové valorizaci by se začaly projevovat od roku 2027.
Jak žádat o zvýšení důchodů kvůli věku
Na návrhu je nejlepší to, že o novou valorizaci kvůli věku by penzisté nemuseli žádat vůbec. Peníze by jim byly připsané automaticky. Poprvé by zvýšení dostali v měsíci, v němž by oslavili 80. narozeniny. Zvýšení by se týkalo celého měsíce, ne až jeho části od narozenin dál. I to je zakotveno v návrhu.
Návrh změny zákona o důchodovém pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb.
§ 67ab
(1) Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o
a) 500 Kč měsíčně od prvního dne kalendářního měsíce, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 80 let, 85 let, 90 let a 95 let,
b) 1000 Kč měsíčně od prvního dne kalendářního měsíce, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 100 let.
Zdroj: VeKLEP, Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Juchelkova důchodová reforma
Návrh změny zákona o důchodovém pojištění obsahuje kromě věkové valorizace i několik dalších novinek. Patří mezi ně i jiný vzorec pro pravidelnou valorizaci a dále větší zvýhodnění pracujících důchodců. Všechny tyto změny by v případě schválení platily od roku 2027, některé by se nicméně projevily až později (výhody pro pracující důchodce).
Další část reformy míří k slibovanému zastropování důchodového věku na 65 let. Dosud lidé odcházejí do penze v tomto či nižším věku, pro mladší ročníky se ale má penze odsunout až k 67. roku. Tato změna zatím není ani ve fázi návrhu, má ji řešit druhá novela. Kromě zastropování důchodu na 65 letech by měla řešit i důchod pro náročné profese. Pokud se podaří ji navrhnout a posléze prosadit, nabyla by účinnosti 1. 1. 2028.