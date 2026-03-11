Výchovné ve výši 500 korun za jedno dítě zavedl zákon o důchodovém pojištění v roce 2023. Pětistovkou (nebo jejími násobky v případě více dětí) chtěl stát odměnit ženy za to, že během péče o malé děti přicházejí o příjmy. „Smyslem výchovného je ocenit rodiče (ve většině případů ženy) za péči o děti a kompenzovat jim nižší důchody, které jsou většinou způsobeny právě omezenými příjmy během péče o děti,“ vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení.
Po odchodu do důchodu tvoří výchovné součást takzvané procentní výměry důchodu. Nárok na výchovné ale nemá každý rodič: za každé dítě ho může pobírat jen jeden člověk, a to ten, který se na jeho výchově podílel nejvíce. Zpravidla jde o ženy.
Z čeho se skládá starobní důchod
Starobní důchod se skládá ze dvou částí:
1. Základní výměra je pro všechny stejná a v současné době činí 4 900 Kč.
2. Procentní výměra zohledňuje předchozí příjmy a zpravidla je výrazně vyšší než základní výměra. Součástí procentní výměry může být i výchovné (zpravidla u matek).
V roce 2023, kdy zákon výchovné ve výši 500 korun zavedl, byla tato speciální část penze přiřknuta i těm seniorům, kteří měli starobní důchod přiznaný už v dřívějších letech. Pětistovka se poté valorizovala, takže ti, kteří ji měli přiznanou v roce 2023, z ní dnes mají k důchodu 516 korun.
Jak se měnilo výchovné od roku 2023
V roce 2024 se valorizovala jen takzvaná základní výměra důchodu, nikoli ta procentní, do níž výchovné spadá. Naopak v roce 2025 a dále v roce 2026 se důchody včetně výchovného valorizovaly.
|Rok
|Původní výše (Kč)
|Současná/budoucí výše (Kč)
|Vysvětlení
|2023
|500
|516
|2023 je první rok, kdy se zavedlo výchovné ve výši 500 Kč, a to i zpětně na důchody přiznané dříve. Na výchovné se následně vztahovala valorizace v roce 2025, která částku zvýšila na 503 korun. Následně v roce 2026 došlo k valorizaci o 2,6 procenta, která částku zvedla na cca 516 Kč.
|2024
|500
|516
|Druhý rok, kdy stále platilo výchovné 500 Kč. Částka se po valorizaci v roce 2025 zvýšila na 503 Kč a v roce 2026 na cca 516 Kč.
|2025
|503
|516
|Noví starobní důchodci v roce 2025 s nárokem na výchovné získali částku 503 Kč na dítě, která se následující rok zvýšila na 516 Kč.
|2026
|500
|500+?
|Částka je stanovena na 500 Kč, pokud se bude letos v průběhu roku ještě mimořádně valorizovat procentní výměra důchodu, může stoupnout.
Jaké je výchovné dnes?
U starobních důchodů přiznaných v roce 2026 platí, že pokud má důchodce či důchodkyně nárok na výchovné, dostane 500 korun za každé vychované dítě.
Kdo měl ale výchovné přiznané už dříve, mírně si polepšil při předchozích valorizacích (přesněji viz tabulku výše). Tato zvýšená částka se mu už snižovat nebude.
Důchodcem dříve? Předčasný důchod je od roku 2026 pro někoho výhodnější
A možná se všem ještě letos lehce zvýší. Výchovné totiž patří do procentní výměry důchodu a ta se může zvýšit. „Pokud tedy dojde k valorizaci procentní výměry (například pokud by v letošním roce došlo k mimořádné valorizaci důchodů), dojde tím v podstatě i k valorizaci výchovného,“ vysvětluje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová. Jde ale jen o teoretickou možnost, podmínky pro případnou mimořádnou valorizaci v roce 2026 ještě nenastaly.
Důchodová reforma a výchovné 2027
Důchodová reforma má několik částí, z nichž výchovného se nejvíce dotýká ta, která vstoupí v účinnost od příštího roku. Podle ní by se výchovné nevalorizovalo tak jako dosud. „‚Nevalorizace výchovného se týká sice již platné právní úpravy, ale účinné nejdříve od 1. 1. 2027 (může zde ještě dojít ke změně této právní úpravy),“ zdůrazňuje mluvčí ČSSZ.
O tom, zda důchodová reforma v této podobě skutečně nabude účinnosti, není ještě rozhodnuto. Současná vláda se rozhoduje, zda reformu penzí nezrušit. Co dalšího by se stalo od roku 2027, kdyby právní úprava zůstala tak, jak je?
Do penze dřív? Spočítejte si, zda se vám vyplatí předčasný důchod nebo předdůchod
Výchovné 2027 versus fiktivní příjem
Největší změny by se týkaly výchovného za první dvě děti. Na ty by ten, kdo je vychoval (zpravidla matka), mohl čerpat buď výchovné ve výši 500 korun na jedno dítě, nebo si nechat výši důchodu spočítat jinak. Přes takzvaný fiktivní vyměřovací základ.
Tři roky (na každé dítě), po něž matka nepracovala nebo pracovala s výrazně nižším výdělkem, se běžně u výpočtu důchodu považují za dobu vyloučenou. To znamená, že nízké příjmy v tomto období ženám penzi nesníží. Nově je tu ale jiná možnost.
U důchodů přiznaných v roce 2027 (a dál) bude možné započítat tři roky sníženého nebo žádného příjmu tak, jako kdyby žena brala navíc ještě v té době průměrnou mzdu. Tyto částky se započítají do výpočtu důchodu jako tak zvaný fiktivní vyměřovací základ.
Fiktivní vyměřovací základ tvoří:
- skutečně dosahované výdělky v období péče,
- tak zvané ocenění za péči, tedy průměrnou mzdu v ČR platnou pro příslušný rok, ve výši 100 % nebo 50 %.
|100 %
|50 %
|o dítě do 3 let
|o dítě do 10 let při závislosti stupně I
|o člověka závislého na pomoci (stupeň III nebo IV)
|o člověka závislého ve stupni II
|o člověka převážně či úplně bezmocného před rokem 2007
|o seniora částečně bezmocného staršího 80 let (podle terminologie před rokem 2007)
|o člověka dlouhodobě těžce zdravotně postiženého před rokem 2007
Jste ročník 1966? Právě u vás se láme hranice důchodového věku
Kdo bude mít výchovné a kdo důchod vypočtený podle fiktivního vyměřovacího základu?
Při odchodu do starobního důchodu a stanovení jeho výše bude rozhodovat počet dětí a také to, který způsob výpočtu pro vás bude výhodnější.
- U jednoho dítěte pracovníci sociální správy spočítají, co se vám vyplatí víc.
- U dvou dětí je postup obdobný, pouze s tím rozdílem, že obě děti se musejí započítat stejně – tedy můžete mít dvě maximálně tříletá období péče vyloučená z vyměřovacího základu a oceněná 1 000 korunami, nebo obě započtená s pomocí fiktivního vyměřovacího základu.
- U tří a více dětí se u prvních dvou postupuje jako v předchozím bodě, u třetího a dalších dětí je pouze možnost „klasického“ výchovného.
Uvedené změny však budou v příštím roce uvedené do praxe jen v případě, že zákonodárci nezruší příslušnou část důchodové reformy nebo ji nezmění.