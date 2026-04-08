Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila letos v březnu na ePortálu ČSSZ novou online službu nazvanou Moje konto. „Služba je určena pojištěncům k ověření evidovaných dob pojištění a k řešení případných nesrovnalostí elektronickou formou, a to bez nutnosti osobní návštěvy pracoviště ČSSZ,“ říká Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.
Po přihlášení do nové aplikace se vám zobrazí všechny doby důchodového pojištěné, které máte u ČSSZ dosud evidované. „Nově pak můžete elektronickou formou vyřešit všechny případné nesrovnalosti. A to nejen chybějící doby, ale může dát i podnět na kontrolu evidované doby,“ poznamenává Jitka Drmolová. Díky nové aplikaci tak nemusíte kvůli doplnění údajů a případným úpravám i změnám běhat na pobočku sociální správy.
V aplikaci je možné:
- Zobrazit doby pojištění evidované v ČSSZ.
- Doplnit chybějící doby včetně příloh – tyto přidané doby lze využít také v Informativní důchodové aplikaci (IDA) pro orientační výpočet důchodu.
- Navrhnout prověření nebo úpravu již evidovaných dob.
- Odeslat žádost o zápis nebo prověření dob do evidence ČSSZ.
- Požádat jednou za kalendářní rok o konsolidaci konta bez doložení dokladů (kontrolu celého přehledu dob referentem ČSSZ).
- Zobrazit a vytisknout informativní výpis z klientova konta ve formátu PDF.
Čím doložit chybějící doby pojištění
V rámci služby Moje konto můžete doplnit chybějící doby pojištění nebo navrhnout úpravu již evidovaných dob. Každá doplněná nebo upravovaná doba musí být doložena odpovídajícími doklady, které prokazují její trvání a charakter.
„Doba výkonu zaměstnání zakládající účast na důchodovém pojištění se prokazuje zejména evidenčním listem důchodového pojištění. Doba výkonu samostatné výdělečné činnosti se dokládá potvrzeními o výkonu činnosti a účasti na pojištění. V případě, že jste byli v evidenci úřadu práce, pak se tato doba dokládá potvrzením příslušného úřadu práce,“ přibližuje Drmolová.
Bližší informace o chybějících dobách a nezbytných dokumentech, které je třeba doložit, naleznete na webu ČSSZ v sekci Dokládání chybějící doby pojištění – Česká správa sociálního zabezpečení.
Hlídat tyto důležité údaje, z nich se vypočte v budoucnu váš státní důchod, se vyplatí průběžně. Případné nesrovnalosti můžete nyní vyřešit jednoduše online již během aktivního života a nikoliv až pár let před penzí. Snáz si tak vzpomenete, jaký záznam vám chybí nebo které údaje je dobré si nechat ověřit.
„Po odeslání online žádosti o doplnění chybějících dob, prověření již evidovaných dob či konsolidaci konta jsou jednotlivé žádosti zpracovány ČSSZ a výsledek je následně zpřístupněn na ePortálu ČSSZ. Stav žádosti lze sledovat v sekci Moje podání,“ říká mluvčí Drmolová.
IDA napoví, jakou státní penzi byste nyní dostali
Aktuální orientační odhad své starobní penze si můžete propočítat prostřednictví další online služby ČSSZ. Je nazvaná IDA (Informativní důchodová aplikace) a funguje od poloviny roku 2021. Díky této službě můžete během svého aktivního života sledovat, na jak vysokou penzi byste aktuálně dosáhli.
Odhadovaná výše důchodu není predikcí do budoucna, ale vyjádřením v současné hodnotě peněz bez ohledu na budoucí valorizace, inflaci a podobně. Odhad výše starobního důchodu je tím přesnější, čím je klient blíže datu svého odchodu do důchodu. Každý si tak může udělat lepší představu o výši svého důchodu v porovnání s aktuální ekonomickou situací a vyhodnotit, jak se nejlépe na nové životní období připravit.