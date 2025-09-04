Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se navíc ještě zvedne jejich zásluhový procentní díl o 2,6 procenta, oznámil ministr práce Marian Jurečka.

Lidem, kteří šli do důchodu dřív a nemají ještě řádný penzijní věk, poroste od ledna penze o 240 Kč. Nezvedá se jim zásluhový díl důchodu.

„Když to vezmeme z pohledu posledních deseti let, tak vzrostou důchody o více než 18 procent nad růst cen. Je tady naprosto jednoznačně vidět, že umíme valorizacemi tak, jak jsou nastavené, držet a chránit kupní sílu našich starobních důchodců. Celkově za období této vlády důchody vzrostly o 28 procent,“ uvedl ministr.

Podle navrhovaného rozpočtu má mít ministerstvo práce příští rok na důchody 722,2 miliardy korun, tedy o téměř 22,5 miliardy korun víc než letos. Na důchodových odvodech se má v roce 2026 vybrat 737,9 miliardy korun. Systém by se tak mohl po letech deficitů dostat do přebytku přes 15 miliard korun. Podle Jurečky se stav systému důchodového pojištění zlepšuje díky růstu ekonomiky mezd i díky prosazeným změnám v nastavení penzí.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června 2,35 milionu starobních, 416 900 invalidních a 67 200 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 21 063 korun. Další desetitisíce důchodů poskytují ze svých systémů resorty obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich částky jsou vyšší.

