Vláda váhá nad klíčovou částí důchodové reformy. Může se ještě měnit věk odchodu do penze

Respektive tempo zvyšování věku odchodu do důchodu zpomalit podle návrhu, se kterým už v únoru přišla desetičlenná skupina odborníků a specialistů České demografické společnosti. Část poslanců vládní koalice za STAN, Piráty a zčásti i lidovce by byla nyní ochotna verzi demografů podpořit. Pokud to v budoucnu nezpůsobí citelný propad důchodového účtu.

Podle nynější a vládou odhlasované verze by se důchodový věk zvyšoval nad současnou hranici až o dva měsíce ročně, v závislosti na věku dožití. Lidé by si měli užívat penze v průměru 21,5 roku. Demografové místo toho navrhli automatické lineární navyšování věku o jeden měsíc za každý ročník populace.