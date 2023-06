Dřív do penze míří další tisíce lidí, než stát přitvrdí. Jaký je vládní plán pro předčasné důchody?

I letos tak zájem o dřívější penzi převyšuje běžné počty. Naznačují to i aktuální čísla České správy sociálního zabezpečení, která eviduje přes 11 tisíc sepsaných žádostí o předčasný důchod za duben a stejně tak i za březen. Jedná se oproti prvním měsícům loňska zhruba o čtyřnásobný počet.

Tak velký hit jako koncem loňska to už však není.

Letos už sice není šance na vyšší penzi oproti nástupu do důchodu v řádném termínu a nezopakuje se počet 24,6 tisíce loni v listopadu sepsaných žádostí, ale oslovení experti mají i tak jasno – kdo jen trochu bude moci, o dřívější odchod do penze před účinností chystané novely zákona o důchodovém pojištění co nejdřív požádá. Nebo si zafixuje dosavadní podmínky.

Skokové navýšení žádostí na obzoru

„Pokud by navrhované vládní opatření mělo opravdu začít platit v současné podobě, je téměř jisté, že dojde ke skokovému zvýšení počtu žádostí o předčasný důchod.