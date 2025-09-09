Dukovany čeká třítýdenní prověrka. Odborníci zkontrolují klíčové části provozu

Autor: ,
  12:35aktualizováno  12:35
Jaderná elektrárna Dukovany bude po tři týdny pod drobnohledem odborníků z osmi zemí. Prověrka Světové asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) potrvá do 26. září. Závěrem bude hodnocení jednotlivých oblastí v porovnání s nejlepší světovou praxí, sdělil v úterý mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Tato mezinárodní prověrka se koná vždy jednou za čtyři roky.
Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků.

Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Sousedky. Dukovany mají osm vysokých chladicích věží a dvě menší ventilátorové.
Pohled do nitra chladicí věže. Dole jsou rohože, o které se při provozu tříští...
Premiér Petr Fiala (ODS) oznamuje, že vláda podepsala smlouvu s KHNP o dostavbě...
Vláda oznámila, že podepsala smlouvu s KHNP o dostavbě Dukovan. (4. června 2025)
17 fotografií

„Mise přichází v době odstávky druhého bloku, kdy je v areálu násobně více lidí a probíhá obrovské množství činností,“ uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín. Plánovaná odstávka bloku začala již 29. srpna, potrvá přibližně dva měsíce.

Úkolem 26 odborníků je při misi nezávisle prověřit stav devíti klíčových oblastí provozu. Sledovat budou práci zaměstnanců i dodavatelů elektrárny. Zaměří se mimo jiné na vedení a osobní odpovědnost, lidský výkon a nástroje proti chybám, stárnutí zařízení, kvalitu a řízení rizik, zvládání neplánované údržby i nábor nových zaměstnanců, uvedl mluvčí.

Mezinárodní prověrky WANO se v Dukovanech opakují již od roku 2007, letošní je pátá. Loni byla v elektrárně také mise OSART pod záštitou Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), tyto mise se konají přibližně po deseti letech.

Výsledkem prověrek nejsou jen doporučení pro elektrárnu, jak se dál zlepšovat, ale také identifikace postupů, které mohou být inspirací pro jiné jaderné elektrárny ve světě, uvedla společnost ČEZ.

Jaderná elektrárna Dukovany má čtyři bloky, které byly uváděné do provozu postupně v letech 1985 až 1987. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků získala korejská společnost KHNP. Geologický průzkum pro nové bloky začal minulý měsíc.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.