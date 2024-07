Je rozhodnuto. Nové jaderné bloky bude v Česku stavět korejská KHNP

„Korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnocených kritériích,“ uvedl premiér Fiala. Cena za jeden nový blok podle něj vyšla na 200 miliard korun. Za dva nové bloky stavěné zároveň tedy Česko zaplatí 400 miliard korun. Rozhodnutí kabinetu bylo jednomyslné.

„Tato cena je mnohem nižší než předpokládali takzvaní experti,“ dodal ministr průmyslu Jozef Síkela. Včasným rozhodnutím a soustředěním výstavby do jedné lokality v Dukovanech se podle něj podařilo snížit cenu zhruba o dvacet procent. KHNP nabídla i dostatečné záruky, že termín a ceny dodrží.

Jádro v Česku Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.

Zkušební provoz prvního nového bloku v Dukovanech je plánován na konec roku 2036 a komerční provoz by podle harmonogramu měl začít v roce 2038.

Druhý nový dukovanský blok by pak měl do provozu přijít o pár let později. „Chceme stavět dvojblok, to se ukázalo i z těch nabídek jako nejvýhodnější, nepotřebujete dělat některé provozy a stavební procesy dvakrát. Ale není to tak, že by se dva bloky stavěly v jednu chvíli a najednou. Je tam časový odstup, jde to zhruba jeden až dva roky po sobě,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Jádrem každého z nových bloků bude reaktor APR1000 o výkonu 1050 MWe. „Reaktor byl navržen právě k exportu do evropských zemí a byl lokalizován tak, aby odpovídal evropským podmínkám a splňoval požadavky vycházející z nejnovějších norem,“ uvedla KHNP.

Společnost ČEZ nyní čekají nová jednání s preferovaným dodavatelem nad textem a finální podobou smlouvy. „Ta by měla být uzavřena v prvním čtvrtletí příštího roku,“ potvrdil Ladislav Kříž, mluvčí společnosti. Nicméně poznamenal, že nejde o vítěze, ale o preferovaného dodavatele nových jaderných bloků. „Pokud bychom se pak nad smlouvou nedohodli, odklonila by se od nabídky, pak se může jednat s dalším uchazečem v pořadí,“ vysvětluje Kříž.

Co se týče harmonogramu samotné stavby, podle ČEZ by příprava podkladů a řízení měla být vedena tak, aby bylo stavební povolení vydáno v roce 2029. Mezitím se budou řešit dopravní trasy a další úkol související s projektem.

Pro výstavbu prvního bloku už Česko získalo od Evropské komise povolení pro veřejnou finanční podporu. Počítá s bezúročnou státní půjčkou na dobu dvanácti let a následně čtyřiceti lety výkupu za garantovanou cenu. Na notifikaci podpory pro druhý nový blok se podle ministra financí Zbyňka Stanjury bude pracovat a i když nepůjde o identickou kopii, rámcově se bude vycházet z varianty státní podpory, s níž Česko už v Bruselu uspělo na jaře.

„Odhad nákladů na státní rozpočet v letech 2025 až 2029 se odhadují v sumě za těchto pět fiskálních let na 80 až 85 miliard korun. Kvůli přípravným pracem obou bloků v Dukovanech nemusíme dělat žádná mimořádná opatření,“ uvedl Stanjura.

Ministři i premiér na tiskové konferenci opakovaně zmiňovali i příležitost pro české firmy, které se do nového jaderného projektu zapojí. To ostatně ještě před vyhlášením výsledků tendru přislíbila i korejská KHNP. Ta už uzavřela dohody o spolupráci s firmami jako Doosan Škoda Power, ŠKODA JS, Metrostav Diz, OSC, NUVIA, MICO, Sigma Group, ÚJV Řež, I&C Energo, ZAT, Reko Praha, ABO Valve, VALVEA, Infer ci Hochtief.

Hlavní turbínu dodá společnost Doosan Škoda Power. „Prostřednictvím této plzeňské společnosti KHNP rovněž plánuje získávat další pomocná zařízení od českých dodavatelů,“ uvedla korejská společnost ve zprávě.