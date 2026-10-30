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Dukovany v noci neplánovaně odstaví třetí blok. Důvodem je drobná netěsnost

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  21:31aktualizováno  21:31
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První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla zkolaudována a slavnostně otevřena. (27. října 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jaderná elektrárna Dukovany začala kolem 20:00 snižovat výkon třetího bloku. V noci ho neplánovaně odstaví kvůli drobné netěsnosti jedné z armatur, která byla objevena při standardních kontrolách. Sdělil mluvčí elektrárny Radek Doležal. Událost podle něj nemá vliv na jadernou bezpečnost. Zbývající tři dukovanské bloky vyrábí elektřinu na 100 procent.

„Blok bude odpojen od elektrické sítě a dochlazen z důvodu provedení nutné opravy,“ uvedl již odpoledne na webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Předpokládaný termín opětovného uvedení třetího dukovanského bloku do provozu a dosažení nominálního výkonu je 6. listopad. „Na veškeré činnosti pečlivě dohlížíme,“ dodal SÚJB.

Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. Podle plánu jsou pravidelně odstavovány kvůli obměně části jaderného paliva, kontrolám a servisu zařízení. Poslední letošní plánovaná odstávka se týkala třetího bloku. Elektřinu nedodával od 17. července do 20. září. V srpnu byl souběžně s třetím blokem odstavený čtvrtý blok kvůli údržbě jejich společných zařízení.

Čtyři dukovanské bloky byly uváděny do provozu v letech 1985 až 1987. Podle předpokladů firmy ČEZ je bude možné provozovat až 80 let od spuštění. Další dva bloky u Dukovan postaví korejská KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

Obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v Dukovanech to bylo 14,68 TWh.

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