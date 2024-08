E-cigarety bez příchutí? Stát chce radikálně omezit nabídku kuřiva, podle ekonomů a expertů to nedává smysl

Návrh na rozšíření vyhlášky o e-cigaretách přináší zákaz jakýchkoliv příchutí kromě základní tabákové, což už platí u cigaret i zahřívaného tabáku (strojků IQOS, Glo a dalších). Ale vedle toho zavádí čistě jen pro e-cigarety jednotné obaly bez charakteristických znaků jednotlivých značek – jen v několika vyhláškou vyjmenovaných barvách. A to jak pro náplně, tak i pro samotné strojky – inhalátory.

Ovlivní to velkou skupinu spotřebitelů. Podle letošní studie NAUTA od Státního zdravotního ústavu vapuje (od slova vapour, tedy pára) v kategorii nad 15 let v Česku denně nebo příležitostně 11,1 procenta populace. To znamená milion vaperů. Pro polovinu z nich je největším motivem právě nabídka příchutí v náplních.