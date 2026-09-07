Podvody cílené na lidi vyššího věku nejsou neobvyklé, tentokrát ale pachatelé sáhli k sofistikovaným prostředkům, které mohou vzbudit zdání důvěryhodnosti. Zaměřují se na příjemce důchodů a e-mailem či jinou formou elektronické komunikace jim tvrdí, že mají nárok na doplatek důchodu nebo jeho zvýšení. Důchodci, kteří jim naletí, mohou přijít o peníze.
Na podvod upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), za jejíž pracovníky se pachatelé vydávají. Nejčastěji vše začíná e-mailem, který napodobuje oficiální písemnost ČSSZ. „Ten může obsahovat logo ČSSZ, označení jejích organizačních útvarů, údaje o údajném přepočtu důchodu,“ varuje správa sociálního zabezpečení.
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E-mailem si podvodníci připravují půdu, pak přijde telefonát
E-mailem s oznámením o údajném nároku na peníze to ale nekončí. „Na e-mail může následně navázat telefonát osoby vydávající se za zaměstnance ČSSZ. Volající může klienta přesvědčovat, že kvůli vyplacení doplatku či zvýšení důchodu musí provést určité kroky v internetovém bankovnictví. Může jej také vyzvat k videohovoru nebo použití dalších aplikací,“ popisuje státní úřad.
Pokud se člověk nechá zviklat a sdělí podvodníkovi přihlašovací údaje k bankovnictví, případně PIN či autorizační kód, může se pachatel dostat k jeho penězům a „vyluxovat“ mu účet. ČSSZ také varuje, aby si lidé nic neinstalovali do mobilu či počítače podle instrukcí volajícího a aby rozhodně neumožňovali vzdálený přístup ke svým zařízením.
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Jak poznat, že jde o podvod?
Státní úřad upozorňuje, že vzhled e-mailu, použité formulace ani například logo nejsou dnes již zárukou, že jde skutečně o zprávu od ČSSZ. Opravdoví pracovníci sociální správy nikdy neinstruují lidi, aby se přihlásili k bankovnímu účtu či na něm prováděli nějaké operace. Také po nich nechtějí žádné přihlašovací údaje či to, aby si nainstalovali nějakou aplikaci nebo povolili vzdálený přístup.
„Pokud jste již své bankovní údaje sdělili nebo umožnili jiné osobě přístup k internetovému bankovnictví, neprodleně kontaktujte svou banku a postupujte podle jejích pokynů. V případě podezření na podvod kontaktujte také Policii České republiky,“ dodává ČSSZ.