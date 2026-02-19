Brusel uložil jedné z nejvýznamnějších amerických bank rekordní pokutu

Americká banka některé transakce chybně zařadila a jiné z výpočtů zcela vynechala, a nadhodnotila tak výši svých kapitálových rezerv, uvedla ECB v dnešní tiskové zprávě.
Podle agentury AFP je pokuta pro J.P. Morgan nejvyšší pokutou, jakou kdy ECB udělila.
ECB uvedla, že porušení bylo výsledkem vážné nedbalosti a nedostatků ve vnitřních procesech a kontrolních mechanismech, které pochybení včas neodhalily.
Sankce se skládá ze dvou pokut. Podle ECB J.P. Morgan zařadila některé úvěry podniků do nesprávné rizikové kategorie patnáct čtvrtletí za sebou. Po dobu jednadvacátého čtvrtletí pak vyloučila některé transakce z výpočtu jiného důležitého ukazatele.
Banky musejí držet určité množství hotovosti nebo jiných velmi likvidních aktiv podle toho, kolik rizikových aktiv mají ve svém portfoliu.
Pokud banka vykáže nižší objem rizikových aktiv, než jaký ve skutečnosti má, vyčlení si na jejich krytí méně kapitálu, a tím si uvolní peníze, které může využít k dalším investicím.
Rozhodnutí ECB může americká banka napadnout u Soudního dvora Evropské unie.
ECB minulý týden uložila pokutu 7,55 milionu eur francouzské bance Crédit Agricole za to, že příliš pomalu vyhodnocovala rizika související se změnou klimatu. Doposud nejvyšší pokutu ECB uložila v prosinci 2024 bance BNP Paribas Fortis také za nesprávné informovaní o rizicích, a to 10,4 milionu eur.