Evropská centrální banka potřetí snížila sazby, inflace může rychle klesnout

ECB snížila depozitní sazbu na 3,25 procenta, jak předpokládal průzkum agentury Reuters, čímž mlčky připustila, že inflace, která je nyní pod 2 procenty, by se mohla usadit kolem jejího 2procentního cíle rychleji, než se dříve předpokládalo.

Banka zatím neposkytla žádné nové informace ohledně svého dalšího postupu, trhy však očekávají podobné snížení na každém z jejích příštích tří zasedání, čímž by se sazba mohla dostat z úrovně, kdy omezuje růst.

„Přicházející informace o inflaci ukazují, že dezinflační proces je na dobré cestě,“ uvedla ECB ve svém prohlášení. „Výhled inflace je také ovlivněn nedávnými negativními překvapeními v ukazatelích ekonomické aktivity.“

Evropa sotva roste

Všeobecně se očekávalo snížení zejména poté, co tvůrci politiky v období před zasedáním na základě řady slabých údajů o růstu a příznivých údajů o inflaci argumentovali pro rychlejší uvolnění politiky.

Špatné ukazatele nálady v ekonomice, slabé spotřebitelské výdaje a prodlužující se recese v průmyslu naznačují, že evropský blok sotva roste, což bude vytvářet tlak na snižování inflace, která minulý měsíc zpomalila na 1,7 procenta, což je nejnižší úroveň za poslední tři roky.

„Domácí inflace zůstává vysoká, protože mzdy stále rostou zvýšeným tempem. Současně se očekává, že tlaky na náklady práce budou nadále postupně slábnout,“ stojí v prohlášení banky.

„Jestřábi“ však budou pravděpodobně stále proti rychlému snižování sazeb vzhledem k tomu, že inflace by se mohla v nadcházejících měsících zvýšit.

Trh práce zůstává napjatý, odbory nadále požadují velké zvýšení mezd, náklady na energie kolísají a ceny služeb stále rychle rostou, což vše naznačuje, že domácí inflace by mohla zůstat ještě nějakou dobu poměrně vysoká.

„Holubice“ však tvrdí, že růst je nyní tak slabý, že pokud by ECB rychle nezakročila na podporu bloku, inflace by mohla ve skutečnosti klesnout pod cíl a ECB by musela přejít od boje s rychlým růstem cen k příliš nízké inflaci.