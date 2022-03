Konec EET se blíží. Systém odpojí i 53 tisíc podnikatelů, kteří evidenci využívají dobrovolně

Zrušení povinné EET vláda s jistotou odhlasuje. Změna zákona o evidenci tržeb pak poputuje k poslancům a senátorům, u většiny z nich by konec fiskalizace také neměl narazit.

Od ledna 2023 tak nejspíš bude v Česku po EET úplně veta. Bez výjimky. Systém totiž odpojí i zhruba 53 tisíc podnikatelů a firem, kteří dosud EET dobrovolně využívají. Finanční správa se také zbaví úředníků, již agendu dosud zajišťovali. Celé to má ušetřit zhruba půl miliardy korun ročně. Na druhé straně tím ale erární rozpočet přijde v příštím roce o 4,2 miliardy korun. Takovou částku by teoreticky mohla evidence přinést navíc, pokud by zůstala.

Čtvrtina EET stále provozuje

Informace pro Lidovky.cz včera potvrdilo ministerstvo financí. „Aktuálně stále dobrovolně eviduje tržby okolo 53 tisíc podnikatelů, tedy zhruba čtvrtina z původního celkového počtu 200 tisíc povinně evidujících subjektů. Současný návrh s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy nepočítá, přijímání informací o tržbách by tak mělo být od ledna 2023 úplně zrušeno,“ uvedl mluvčí resortu Tomáš Weiss.

V souvislosti s plánovaným zrušením EET dojde podle něj ke snížení celkového počtu funkčních míst ve Finanční správě. Ke zrušení prvních sta míst dojde od 1. července. „Dotčení úředníci se samozřejmě mohou rozhodnout setrvat v úřadu a přihlásit se na jiné místo, uvolněné například přirozenou fluktuací. O automatickém přesunu pracovníků na jiná funkční místa bude případně rozhodovat vedení Finanční správy po dohodě s dotčenými zaměstnanci,“ dodal Weiss.

Stát do EET stihl během pěti let zapojit jen stravovací, ubytovací služby a obchody. Na zbylé dvě fáze, které se měly týkat menších podnikatelů, právníků, lékařů a dalších služeb, se ani po dvouletém odkladu kvůli covidové pandemii dosud nedostalo.

Pokud by vláda a zákonodárci zákon ve středu nezměnili, od ledna 2023 by museli všichni své elektronické pokladny povinně nastartovat, případně ty stávající opět propojit s Finanční správou.

Jeden z největších a vehementně prosazovaných projektů minulého premiéra a předtím i ministra financí Andreje Babiše (ANO) měl údajně přinášet do pokladny státu a samospráv celkem až 18 miliard korun ročně. Suma, kterou měla EET státu přinést díky přísnějšímu dohledu na tržby podnikatelů, a tedy i omezení „daňové optimalizace“, se však těžko vyčísluje.

Lze jen stěží odlišit, jakou mírou ke zvýšení daňového inkasa (zejména DPH) přispěla povinná fiskalizace a jakou další vlivy, včetně třeba vyšších mezd i cen zboží a služeb. Jisté ovšem je, že Babišem slibované miliardy EET nepřinesla ani z poloviny.

Peníze, které nepřijdou

Ministerstvo financí v předkládací zprávě k návrhu na zrušení EET vyčísluje, že ukončení projektu připraví erár v příštím roce o 4,2 miliardy korun. „Odhadované ponížení inkasa po zrušení evidence tržeb ve výši 4,2 miliardy korun (z toho 2,8 miliardy státní rozpočet, 1,3 miliardy místní rozpočty a 0,1 miliardy korun rozpočty zdravotních pojišťoven) pak není faktickým snížením, nýbrž odhadem navýšení inkasa, ke kterému by mohlo dojít v roce 2023 v případě, že by byla povinnost evidovat tržby znovu obnovena,“ uvádí ministerstvo v podkladu pro vládu.

Kritici EET od počátku argumentují zbytečnou zátěží podnikatelů. „EET se stala symbolem nepřátelského tlaku na podnikatelské prostředí,“ shrnul stanovisko před časem například poslanec hospodářského výboru sněmovny Vojtěch Munzar (ODS).

Ale někteří podnikatelé to tak černě nevidí. „Evidence tržeb není pro většinu z nás žádná potíž. Vedla naopak k narovnání podmínek v oboru. Pro toho, kdo nekrátí tržby, není EET problém,“ reagoval Luboš Kastner, spolumajitel několika restaurací a garant oboru gastronomie při Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR.