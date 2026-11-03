Elektrikář přijede opravit zásuvku, zákazník mu za práci zaplatí na místě. Žena s novým účesem před odchodem ze salonu zaplatí kadeřnici kartou. Opravář domácích spotřebičů vytvoří klientovi QR kód a klient okamžitě provede platbu. Instalatér vystaví zákazníkovi fakturu, ten mu ale místo zdlouhavého převodu raději předá peníze na ruku.
Na všechny tyto případy (a mnohé další) se od 1. ledna 2027 vztahuje povinnost elektronické evidence tržeb, známá jako EET 2.0. Pro velkou část drobných živnostníků, včetně OSVČ podnikajících třeba jen bokem při zaměstnání či v důchodu, je to vůbec poprvé, kdy musí EET řešit. Předchozí zavádění EET po roce 2016 mělo sice v dalších vlnách dopadnout i na ně, kvůli rozhodnutí Ústavního soudu a pozdější pandemii se to ale nikdy nestalo.
EET se týká i živnostníků bez provozovny
Elektronická evidence tržeb se nebude vztahovat jen na obchody, restaurace nebo podnikatele s kamennou provozovnou. Povinnost může vzniknout také instalatérovi, elektrikáři, úklidové firmě nebo masérovi, který poskytuje služby přímo u zákazníků.
Rozhodující totiž není samotná profese, výše příjmů ani to, zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností. Podstatné je, jakým způsobem zákazníci platí. Zásadní je pojem kontaktní platba. Spadají pod něj všechny platby, které jsou uskutečněny při kontaktu s podnikatelem, a navíc i všechny hotovostní platby. Za „bezkontaktní“ ve smyslu EET nejsou tedy považované platby bezkontaktně kartou, ale jen ty, které zákazník provedl například převodem z účtu až několik dní poté, co mu instalatér opravil protékající sprchový kout – tedy bez kontaktu s podnikatelem.
Mnoho osob výdělečně činných (OSVČ), ale i firem, na které povinnost také dopadá, přijímá platby více způsoby. Může se stát, že zatímco některé bude muset hlásit pomocí EET, pro jiné tato povinnost nebude platit. Každý, kdo umožňuje „kontaktní“ placení či přijímá hotovost, se ale bude muset na EET připravit, a to i v případě, že ve skutečnosti tohoto způsobu platby využívá jen minimum klientů.
EET 2.0: Klíčové termíny
Co si podnikatelé musí ohlídat na přelomu let 2026 a 2027
Zákon obsahuje také některé výjimky, například pro občerstvení koupené ve vlaku či v letadle, ale také pro prodej vánočních kaprů. Jaké výjimky to jsou, jsme vysvětlili podrobně v tomto článku:
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EET se vrací. Koho se od ledna dotkne a kdo se evidenci tržeb vyhne?
Registrace EET krok za krokem: Co musíte vyřídit v DIS+
Příprava začíná na internetu, konkrétně na portálu MOJE daně. Nestačí se ale pouze přihlásit. Podnikatel musí provést několik administrativních úkonů, aby mohl od ledna správně odesílat údaje o tržbách.
1. Zpřístupnit si DIS+ a přihlásit se k EET
Prvním krokem je otevřít portál MOJE daně a kliknout na Online finanční úřad. Podnikatel se přihlásí například bankovní identitou, eObčankou, údaji do datové schránky nebo přístupovými údaji přidělenými Finanční správou. Tím se dostane do své Daňové informační schránky plus, zkráceně DIS+.
- Pokud ji už využívá například k podávání daňového přiznání, může pokračovat přímo k přihlášení k elektronické evidenci tržeb. V prostředí DIS+ k tomu bude příslušné tlačítko. Finanční správa slíbila, že použít funkci EET bude možné od 1. listopadu 2026.
- Kdo ale DIS+ dosud nepoužíval, musí si ji nejprve aktivovat. Po přihlášení zvolí možnost: Aktivovat. Podle Finanční správy může její zpřístupnění trvat až 48 hodin. Pokud správce daně podnikatele dosud nemá ve své evidenci, může být potřeba až pět pracovních dní.
Proto není vhodné nechávat přihlášení až na poslední prosincové dny. Pro některé živnostníky, kteří dosud jednali s finančním úřadem pouze prostřednictvím účetní nebo daňového poradce, totiž může jít o první zkušenost s tímto prostředím.
2. Založit evidenční jednotku. Potřebuje ji i řemeslník bez provozovny
Po přihlášení k EET musí podnikatel zadat alespoň jednu evidenční jednotku. Právě tento krok může překvapit lidi, kteří nemají žádný obchod, salon ani dílnu. Evidenční jednotka je totiž širší pojem než klasická provozovna. Může jí být kamenný obchod, mobilní stánek, dopravní prostředek (pak se zadává jeho RZ) nebo internetová stránka. Pokud živnostník žádnou provozovnu nemá a pracuje například u zákazníků, může jako evidenční jednotku uvést sám sebe.
Jak založit evidenční jednotku?
Po dokončení registrace systém evidenční jednotce automaticky přidělí vlastní identifikační číslo. To bude následně součástí údajů o odesílaných tržbách. Kdo provozuje například dva kosmetické salony, musí zaevidovat oba. Každý bude mít vlastní číslo. Podnikatelé s větším počtem provozoven mohou využít také hromadný import údajů.
3. Jak získat pokladní certifikát
Dalším krokem je pokladní certifikát. Ten slouží k ověření, že zprávu s údaji o tržbě skutečně posílá oprávněný podnikatel. Certifikát se získává bezplatně prostřednictvím certifikační autority CA EET, která je dostupná z DIS+. Podnikatel si jej nechá vygenerovat a následně jej použije ve svém pokladním systému.
Nejde o žádné papírové osvědčení ani plastovou kartičku. Certifikát je elektronický prostředek, kterým pokladní systém ověřuje odesílané datové zprávy. Pokud podnikatel používá vlastní pokladní software, musí certifikát správně nainstalovat. Konkrétní postup se liší podle používaného programu nebo zařízení. Finanční správa proto doporučuje řídit se návodem dodavatele pokladny.
U bezplatné webové aplikace MOJE eet má být práce s certifikátem jednodušší díky propojení aplikace s DIS+ a certifikační autoritou. Aplikaci MOJE eet hodlá Finanční správa spustit 1. prosince 2026.
4. Stačí mobil, nebo je potřeba nová pokladna?
Jednou z hlavních změn oproti původní EET je možnost evidovat tržby prostřednictvím běžných zařízení. Ne všichni podnikatelé musejí pořizovat speciální pokladnu.
Těm, kteří mají nanejvýš dvě evidenční jednotky, může stačit bezplatná webová aplikace MOJE eet. Fungovat bude prostřednictvím internetového prohlížeče na mobilním telefonu, tabletu nebo počítači. Nabídne možnost zadávat jednotlivé tržby, vytvořit si jednoduchý katalog zboží a služeb s cenami nebo generovat doklady ve formátu PDF.
Pro masérku s jednou provozovnou nebo elektrikáře, který přijímá několik plateb týdně, tak může být dostačujícím řešením. Pokud má podnikatel více provozoven, zaměstnanců nebo denně zpracovává větší počet plateb, bez vlastního pokladního systému se neobejde.
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Mnoho lidí si pokladnu pořizovalo už kvůli první EET. Finanční správa doporučuje si ověřit u dodavatele, zda bude možné ji použít i pro EET 2.0. „Obvykle postačí aktualizace softwaru, kterou zajistí dodavatel pokladního systému,“ radí Finanční správa.
5. Co zkontrolovat před 1. lednem?
Prosinec by měli podnikatelé využít hlavně k tomu, aby měli připravené technické řešení a věděli, jak s ním pracovat. U vlastní pokladny je potřeba zejména nainstalovat certifikát, nastavit správné číslo evidenční jednotky a ověřit internetové připojení. Podnikatel by se měl také seznámit s tím, jak systém potvrzuje odeslané tržby a kde případně upozorňuje na chybu.
Finanční správa provozuje od července 2026 testovací prostředí Playground, ve kterém mohou vývojáři a dodavatelé pokladních systémů ověřovat komunikaci svých zařízení s EET 2.0. Podnikatel by se proto měl u dodavatele zeptat, zda už jeho systém prošel příslušným testováním.
„Pokud máte zaměstnance, nastavila bych zároveň jednoduchá interní pravidla, aby člověk u pokladny věděl, že karta nebo QR zaplacené přímo na místě se evidují, zatímco faktura, kterou zákazník zaplatí později z domova, ne. Čím jednodušší pravidla si předem nastavíte, tím méně budete v lednu u každé platby přemýšlet, co s ní vlastně máte udělat,“ radí daňová specialistka Nikola Žítková.
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Od 1. ledna funguje EET naostro
EET 2.0 připravuje ministerstvo financí spolu s Finanční správou již delší dobu. Některé informace, které mezitím pronikly na veřejnost, už dnes neplatí. Zejména nebude v lednu systém EET 2.0 dobrovolný, jak o tom ministerstvo uvažovalo ještě letos v únoru.
Leden sice zůstává pro Finanční správu pilotním obdobím, kdy se hodlá zaměřit spíš na odhalování a nápravu případných technických potíží, neznamená to ale, že elektronickou evidenci tržeb podnikatelé ještě provádět nemusejí. 1. leden Finanční správa uvádí jako datum zahájení běžného provozu systému EET 2.0.
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Změnily se také parametry EET OFF. Oč jde? Vybraným skupinám podnikatelů, konkrétně těm OSVČ, kteří využívají daňový paušál v prvním pásmu, nabízí stát možnost si EET nechat „vypnout“. Je to ovšem služba, která není zadarmo – navyšuje měsíční paušál o 1 400 korun. Původně se přitom mluvilo o částce 1 500 korun. „U podnikatele, který má jen pár kontaktních plateb a může využít bezplatnou aplikaci MOJE EET, mi proto tenhle režim EET OFF ekonomicky moc smysl nedává,“ uvádí poradkyně Žítková.
Kdo zvažuje, zda se mu tato možnost vyplatí, musí se rozhodnout co nejdřív. Žádost o EET OFF je možné podat jen do 11. ledna 2027, později už to nebude možné. Podrobnější informace k „vypnutí“ EET jsme přinesli v tomto článku o základních parametrech EET 2.0.