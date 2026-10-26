Zákon o nové elektronické evidenci tržeb je už schválený, jeho hlavní část nabude účinnosti 1. ledna 2027. Tentokrát se systém nebude zavádět postupně, jako tomu bylo v roce 2016. Pro všechny podnikatele, na které se zákon vztahuje, začne povinná evidence ve stejný den.
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Koho a čeho se týká EET 2.0
Nová EET 2.0 se týká všech OSVČ včetně těch, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší, například při studiu nebo v důchodu. Vztahuje se i na právnické osoby, tedy například firmy s ručením omezeným.
Ne všechny tržby je ale potřeba hlásit do elektronické evidence. Povinnost se vztahuje jen na ty, které byly zaplaceny přímo na místě, ať už hotově, kartou nebo pomocí QR kódu. Jak přesně to funguje?
Jaké tržby se musí evidovat?
Evidenci podléhají jen kontaktní platby. Jsou to takové, které proběhnou při osobním kontaktu zákazníka s podnikatelem nebo jeho zaměstnancem, případně v provozovně či dopravním prostředku podnikatele.
Typickým příkladem je zákazník, který v obchodě zaplatí kartou, v restauraci hotově nebo v kosmetickém salonu načte QR kód a rovnou odešle peníze. Všechny tyto platby se od začátku roku 2027 budou evidovat v EET, pokud se tedy na ně nebude vztahovat některá z výjimek.
Naopak běžné bezhotovostní platby na dálku, například úhrada faktury z domova nebo internetová platba přes platební bránu, evidenci zpravidla nepodléhají.
|Způsob platby
|EET 2.0
|Hotovost za zboží nebo službu
|Ano
|Platba kartou v obchodě
|Ano
|QR platba přímo u podnikatele
|Ano
|Bankovní převod provedený při osobním kontaktu
|Ano
|Faktura zaplacená převodem později z domova
|Ne
|Online platba přes platební bránu e-shopu
|Ne
|Hotovost při osobním odběru objednávky
|Ano
|Dobírka prostřednictvím poštovní služby s následným převodem podnikateli
|Ne
|Pozn.: Informace jsou zpracované na základě příkladů uváděných FS.
Výjimky z EET
EET 2.0 se sice vztahuje na široký okruh podnikatelů, zákon ale počítá také s výjimkami.
- Mimo evidenci zůstávají například tržby některých veřejnoprávních institucí, bank, pojišťoven nebo vybraných finančních společností.
- Výjimky se vztahují také na některé platby v železniční a letecké dopravě, tržby z veřejných toalet či prodeje prostřednictvím automatů.
- Zákon zachovává i specifickou výjimku pro předvánoční prodej sladkovodních ryb a související služby v období od 18. do 24. prosince, pokud jsou splněny stanovené podmínky.
- EET se navíc netýká příjmů, které nejsou příjmem z podnikání. Například běžný příjem z pronájmu bytu zdaňovaný jako příjem z nájmu nebo příležitostný prodej přebytků ze zahrady zpravidla evidenci nepodléhají.
- Zvláštní situaci představují ojedinělé příjmy. Pokud podnikatel běžně přijímá platby pouze převodem na dálku a zcela výjimečně dostane peníze v hotovosti, může se na takovou tržbu vztahovat výjimka.
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EET OFF. Povinnost evidence lze vypnout, ale není to zadarmo
Zvláštní možnost zákon nabízí některým drobným podnikatelům, kteří využívají paušální režim daně a jsou zařazení v prvním pásmu, to je s příjmy do milionu korun ročně. Ti se při splnění zákonných podmínek mohou přihlásit do režimu EET OFF a zbavit se povinnosti evidovat tržby.
Osvobození není zadarmo. Podnikatel musí počítat s přirážkou 1 400 korun měsíčně k paušální záloze, tedy s dodatečnými náklady 16 800 korun ročně.
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Zda se takové řešení vyplatí, záleží především na počtu evidovaných plateb a náročnosti jejich zpracování. Pro podnikatele s několika málo kontaktními platbami může být lepší používat EET, než si platit osvobození od ní.
Kdo má o EET OFF zájem, musí se přihlásit do 11. ledna 2027. Později už to pro rok 2027 nebude možné.
Důležité termíny
EET 2.0 začne platit od ledna 2027, pro podnikatele jsou ale důležitá i některá dřívější data, aby se na nový systém stihli připravit.
- Od 1. listopadu 2026 bude k dispozici funkce EET 2.0 v Daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně. Podnikatelé tak budou mít možnost se k EET přihlásit, a co je důležité, získat potřebný certifikát.
- Od 1. prosince 2026 začne fungovat webová aplikace MOJE eet. Díky ní bude možné EET provádět bez toho, aby si firmy a OSVČ nakupovaly speciální kasy, jak tomu bylo v první vlně. Stačí mobil, tablet nebo počítač s připojením k internetu.
- Od 1. ledna 2027 začíná ostrý provoz EET 2.0.
- Do 11. ledna 2027 se musí přihlásit podnikatelé, kteří mají zájem o vypnutí EET. Musí si zároveň požádat o zavedení přirážky k paušální dani, která je 1 400 korun měsíčně. Pozdější žádosti o EET OFF nebudou možné.
|2026 (po snížení sociálního odvodu v červenci)
|9 162 Kč měsíčně
|2027
|9 662 Kč měsíčně
|2027 včetně přirážky EET OFF
|11 062 Kč měsíčně
EET 2016 versus nová EET od 2027
Elektronická evidence tržeb není v Česku novinkou. Její první verzi připravila v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky a ministerstvo financí, které tehdy vedl Andrej Babiš. EET se zaváděla v několika vlnách.
Potkal ji také střet s ústavností, kdy Ústavní soud rozhodl o zrušení některých částí, které měly rozšířit povinnosti podnikatelů, a v důsledku tak zabránil dalším chystaným vlnám EET.
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Další ránu původní EET přinesl covid. V březnu 2020 byla povinná evidence pozastavena. Nakonec se pozastavení prodlužovalo až do konce roku 2022. Následně byla od 1. 1. 2023 zrušena EET úplně.
Nový systém od 1. ledna 2027 má být jednodušší a přinést podnikatelům mnohem méně byrokracie než ten předchozí. Jedním z vylepšení je chystaná webová aplikace, která umožní podnikatelům provádět EET bez toho, aby si museli pořizovat speciální zařízení.
„Finanční správa připravuje bezplatnou responzivní webovou aplikaci MOJE eet, kterou bude možné využívat pomocí tabletu nebo jiného zařízení připojeného na internet. Jedná se o jednoduché řešení pro menší podnikatele – bez nutnosti pořizování vlastního pokladního zařízení,“ uvedla k tomu generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.