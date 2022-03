Vláda trvale ruší EET a silniční daň pro auta do 12 tun

„Rozhodli jsme se zrušit silniční daň pro osobní auta dodávky do 12 tun. Je to přímá pomoc pro menší a střední firmy, pomůže jim to vyřešit část vyšších nákladů,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury je zrušení silniční daně pro tyto podnikatele trvalé a sníží byrokracii. „Je to zhruba 4,2 miliardy, které letos zůstanou podnikatelům za služební vozidla,“ dodal Stanjura. Podnikatelé by podle něj neměli už platit dubnové zálohy a zákon se chystá předložit do Sněmovny příští týden.

Trvale také kabinet zrušil povinné přimíchávání biosložky do nafty a benzínu. Také to by podle Stanjury mělo legislativním procesem postupovat rychle, vrátit se chce k předloze, kterou se ještě jako opozice snažily vládní strany prosadit už dříve. Toto opatření by mělo snížit konečné ceny zhruba o dvě koruny na litr.

Zrušení povinné biosložky a silniční daně pouze pro vozidla do 12 tun ale není tím, co velcí kamionoví dopravci po vládě požadovali. Ti žádali po vzoru Maďarska zastropování cen pohonných hmot u distributorů případně úlevy ve spotřební dani jako v sousedním Polsku.

„O snížení silniční daně jsme jednali už za covidu a dostali jsme se na nejnižší limity stanovené Evropskou unií. To je opatření, které náš problém neřeší,“ uvedl generální tajemník Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Podle něj se Mezinárodní unie silniční dopravy obrátí na Evropskou komisi, aby se dočasně snížila minimální hranice spotřební daně. Ani toto opatření by ale nebylo rychlé připouští Hromíř s tím, že dopravci potřebují překonat právě nejbližší dny.

Konec EET

„V programovém prohlášení vlády jsme se zavázali zrušit EET, protože přináší zbytečnou administrativu podnikatelům, které souhrnně provoz a aktualizace pokladních zařízení stojí každoročně zhruba 1,5 miliardy korun. Když si k tomu přidáte celkový náklad na straně státu za zhruba půl miliardy korun ročně, nevidím žádný důvod v EET pokračovat,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Elektronická evidence tržeb se během voleb v roce 2013 stala vlajkovou lodí hnutí ANO. Měla pomoci s lepším výběrem daní a narovnat podnikatelské prostředí. Podle kritiků naopak pro podnikatele přinesla další zbytečnou administrativní zátěž.

„Tím spíše, že ze zákona smí evidovat pouze hotovostní tržby, kterých má být oproti bezhotovostním platbám v roce 2025 podle odhadů jen asi pětina. Logicky se tak postupem času hypotetický rozpočtový přínos EET pro státní rozpočet blíží nule,“ dodává Stanjura.

Vychází při tom z údajů, podle nichž v roce 2017 činil podíl bezhotovostních plateb 20 procent, loni to bylo už šedesát procent a v roce 2025 by měl tento podíl vystoupat až k osmdesátiprocentní hranici.

Během pandemie ministerstvo financí ustoupilo a EET pozastavilo. Před loňskými volbami bylo ANO jediné, kdo se k opětovnému restartu elektronické evidence tržeb hlásil.