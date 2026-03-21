Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

„Ryby uplavaly před plastovým sevřením,“ uvedl pro britský portál The Guardian šedesátiletý Sayed Mohammed, který díky projektu loví z řeky odpadky na malém ostrově Al-Kursája v centru Káhiry.
Kdysi v zimě lovíval 25 kilogramů ryb denně. Dnes uloví čtyři až pět kilogramů, které může prodat za 70 egyptských liber (28 Kč). Sběr plastu mu generuje vyšší příjmy. Plast prodává za 33 egyptských liber (13 Kč) za kilogram, plechovky pak za 85 egyptských liber (34 Kč) za kilogram.
Projekt VeryNile spustila společnost Bassita v roce 2018. Podnik si klade za cíl vyčistit řeknu Nil. Rybářům se zavázala platit za sebraný plastový odpad více než jsou jeho tržní ceny. Ke sběru odpadu se na ostrově přidalo dohromady zhruba 180 rybářů.
Sayed Mohammed v létě nasbírá 20 kilogramů plastů. V zimě, kdy je poptávka po plastech nejvyšší, si je schopný jen z plastu vydělat 2 000–3 000 egyptských liber (800 až 1 200 Kč).
„Z příjmů ze sběru plastů jsem provdal své tři dcery,“ uvedl. „Na ostrově jsem postavil kavárnu pro svého nejstaršího syna Mohammeda, protože moji synové nenašli jinou práci,“ doplnil Sayed Mohammed.
Stovky tun plastového odpadu
Iniciativa Very Nile od roku 2018 shromáždila z Nilu více než 454 tun plastového odpadu. Zpracovala ho v recyklačním závodě ve Městě 6. Října. Organizace také rybářům bezplatně rozdala 150 lodí a rozšířila svou činnost na další lokality.
„Denně pracujeme s rybáři a v podstatě žijeme na tomto ostrově plnohodnotný život,“ uvedla Amna Karamallahová, která vede komunitní část iniciativy.
Iniciativa mimo jiné zaměstnává 25 žen, které pracují v kuchyňském provozu, třídicích dílnách a produktovém designu. Na ostrově zřídila pohotovostní kliniku a začala školit farmáře v pěstování zeleniny.
Podle jedné z místních žen, Hody Hamalové, rybáři klesající počet ryb vnímali jako boží trest. „Nevěděli, co znamená znečištění životního prostředí nebo znečištění plasty,“ uvedla. Neuvědomovali si podle ní, že sběrem těchto láhví a plastových tašek se stali strážci nilských vod.
Ostrov Al-Kursája, na kterém žije přibližně 200 rodin, působí jako venkov uprostřed velkoměsta. Přístupný je pouze trajektem nebo rybářskými loděmi, což ztěžuje přístup k základním službám a zaměstnání. Omezený je také přístup ke zdravotní péči a vzdělávání.