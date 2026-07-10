„Z šetření Komise vyplývá, že společnost Meta nedostatečně posoudila rizika, která její návykový design představuje pro fyzické a duševní zdraví uživatelů, včetně nezletilých a zranitelných dospělých,“ stojí v prohlášení.
Návykové funkce podněcují u uživatelů potřebu neustále pokračovat v takzvaném scrollování a uvádějí mozek do „režimu autopilota“, což přispívá ke vzniku nezdravých návyků a nutkavého používání těchto služeb, dodala Komise.
Meta navíc podle unijní exekutivy ignorovala dostupné informace o tom, kolik času nezletilí tráví v nočních hodinách na Instagramu nebo Facebooku a jak optimalizace různých formátů, jako jsou Reels nebo Stories, může vést k nadměrnému či nutkavému používání těchto služeb.
„Od zahájení tohoto vyšetřování jsme zavedli účty pro náctileté, které je automaticky chrání a dávají kontrolu rodičům – ti tak mohou v noci zablokovat přístup k Instagramu a omezit denní dobu strávenou před obrazovkou na pouhých 15 minut,“ uvedla společnost Meta v připraveném prohlášení. „Sdílíme závazek Evropské komise poskytovat náctiletým bezpečné a pozitivní on-line zážitky a budeme s ní i nadále konstruktivně spolupracovat,“ dodala společnost.
V této fázi šetření se komise domnívá, že společnost Meta musí provést změny v designu jak aplikace Instagram, tak i Facebook. Například tím, že ve výchozím nastavení deaktivuje klíčové funkce podporující závislost, jako jsou automatické přehrávání a nekonečné posouvání a zavede rovněž účinné přestávky v používání.
„Ochrana fyzického a duševního zdraví Evropanů musí být pro platformy sociálních médií prioritou,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová. Nařízení o digitálních službách podle ní stanoví jasný rámec, který platformám ukládá odpovědnost za návykový charakter a dopady jejich služeb. „Jsme plně odhodláni prosazovat v Evropě naše právní předpisy,“ dodala.
Meta má nyní možnost uplatnit své právo na obhajobu, přezkoumat dokumenty obsažené ve vyšetřovacích spisech EK a písemně odpovědět na předběžná zjištění. Pokud se názor potvrdí, může Komise rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do šesti procent z celkového světového ročního obratu dané společnosti.