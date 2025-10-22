Čína znovu předstihla USA a stala se hlavním obchodním partnerem Německa

V prvních osmi měsících letošního roku však obchodní výměna mezi Německem a USA činila 163,4 miliardy eur (zhruba čtyři biliony Kč), zatímco obchodní výměna mezi Německem a Čínou dosáhla 168,2 miliardy eur, plyne podle výpočtů agentury Reuters ze statistických dat.
Vývoz z Německa do USA se v období od ledna do srpna meziročně snížil o 7,4 procenta, v samotném srpnu klesl o 23,5 procenta. „Není pochyb o tom, že americká celní a obchodní politika je významnou příčinou poklesu,“ uvedl prezident Spolkového svazu velkoobchodu, zahraničního obchodu a služeb (BGA) Dirk Jandura.
Dodal, že v USA klesla poptávka po tradičním německém exportním zboží, jako jsou automobily, stroje a chemikálie.
Analytik Carsten Brzeski ze společnosti ING předpověděl, že vzhledem k přetrvávajícím celním hrozbám a silnějšímu kurzu eura se export z Německa do Spojených států zřejmě v nejbližší době nezotaví.
Export z Německa do Číny se v období od ledna do srpna meziročně snížil o 13,5 procenta. Tento pokles však z hlediska celkové obchodní výměny kompenzoval nárůst dovozu z Číny do Německa, který činil 8,3 procenta.
„Obnovený vzestup dovozu z Číny je znepokojivý,“ uvedl Brzeski. „Zejména vzhledem k tomu, že podle údajů tento import provázejí dumpingové ceny,“ dodal.
Zároveň varoval, že tento vývoj nejenže posiluje závislost Německa na Číně, ale zároveň zvyšuje tlak na klíčová průmyslová odvětví v Německu, pro která se Čína stává velkým konkurentem.