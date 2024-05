Česká ekonomika se rozjíždí pomaleji, než se zdálo. HDP stoupl jen o 0,2 %

Český statistický úřad uvedl, že na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu hrubého domácího produktu rostoucí výdaje na konečnou spotřebu domácností, výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí a změna stavu zásob. Negativně působila tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.

„S tím, jak se inflace vrací k normálnějším úrovním, se opět začíná zvyšovat kupní síla spotřebitelů a chuť nakupovat. Je to pozorovatelné hlavně na rychloobrátkovém zboží. Vykázaný růst je ale možné považovat jen za velmi symbolický,“ domnívá se Petr Dufek, hlavní ekonom společnosti Creditas.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,9 procenta a meziročně o 2,5 procenta, z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností se mezičtvrtletně zvýšily o procento a meziročně o 2,1 procenta. Růst nastal zejména u výdajů za nákup předmětů krátkodobé spotřeby.

Investice přinesly velké zklamání

Tvorba hrubého fixního kapitálu klesla ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 2,7 procenta. Meziročně klesaly investice do obydlí, ostatních budov a staveb a zejména investice do ICT a ostatních strojů a zařízení. Rostly naopak investice do dopravních prostředků. Mezičtvrtletně tvorba hrubého fixního kapitálu klesla o 7,9 procenta.

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek označil tvorbu hrubého kapitálu,za jednoznačné zklamání, a tedy investice, za jednoznačné zklamání „Růst ekonomiky v prvním čtvrtletí se tak opíral jen o jednu nohu, kterou je spotřeba. I když není pochyb, že i v dalších kvartálech bude tato složka její růst podporovat, míra podpory má své meze,“ uvedl. Podle něj by ekonomika potřebovala oživení zahraniční poptávky, které by motivovalo firmy k novým investicím.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 131,6 miliard korun a bylo tak o 69 miliard vyšší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz rostl mezičtvrtletně reálně o 2,2 procenta a v meziročním srovnání o 2,5 procenta. Tahounem byl především export automobilů.

Rychlejší oživení v nedohlednu

Zpřesněný odhad HDP podle ekonomů potvrdil, že domácí ekonomika sice roste, ale k rychlejšímu oživení zatím nedochází. „Problémem je rozdílný vývoj jednotlivých složek. Zatímco spotřeba domácností v prvním čtvrtletí poměrně solidně rostla, tak tvorba hrubého fixního kapitálu naopak výrazně poklesla. Pro plošné oživení ekonomiky je nutným předpokladem pokračující oživování spotřeby domácností a růst investiční aktivity, tedy především zlepšení situace v průmyslu,“ domnívá se analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Hrubá přidaná hodnota, tedy výsledek rozdílu mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, meziročně klesla o 0,7 procenta. Vývoj HPH negativně ovlivnil hlavně průmysl a stavebnictví. Dařilo se peněžnictví a pojišťovnictví. Mezičtvrtletně byla HPH nižší o 0,1 procenta.