Slovensko bude na novém jaderném zdroji nejspíš spolupracovat s USA, řekl Fico

Autor: ,
  14:09
Slovensko bude na projektu nového jaderného zdroje s výkonem přes 1000 megawattů ve vlastnictví státu spolupracovat zřejmě se Spojenými státy. Oznámil to slovenský premiér Robert Fico na Evropském jaderném fóru. Atomové elektrárny mají na Slovensku už v současnosti největší podíl na výrobě elektřiny.
Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice (13. září 2022)

Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice (13. září 2022) | foto: Profimedia.cz

Jaderná atomová elektrárna Jaslovské Bohunice na Slovensku je také pod přísným...
Dispečerské pracoviště II. bloku Jaderné elektrárny V1 v Jaslovských...
Slovenská jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice (2010)
Slovenská jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice. (2004)
8 fotografií

„Nejpravděpodobnější scénář je, že na základě dohody, kterou chceme podepsat s americkou vládou, bude spolupráce s americkým dodavatelem,“ řekl Fico o novém jaderném zdroji.

Úřad slovenské vlády původně informoval, že Fico prohlásil, že jeho kabinet mezistátní dohodu s USA o výstavbě nového jaderného bloku už podepsal. Později toto sdělení úřad odvolal a uvedl, že slovenská vláda v září schválila návrh dohody s USA.

Podle záznamu z Ficova vystoupení ministerský předseda v projevu na ENEF nejprve řekl, že jeho vláda v září „podepsala a schválila“ mezistátní dohodu s USA, neboť Bratislava chce postavit do státního vlastnictví jaderný blok. Z pozdějšího Ficova vyjádření na ENEF ovšem vyplynulo, že podpis dohody s USA je pouze plánovaný.

Záměr výstavby nového jaderného zdroje Ficova vláda schválila loni. Následně ovšem ustoupila od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie a představitelé vlády v této souvislosti oznámili spolupráci s USA.

Letos v září pak vláda v Bratislavě schválila dohodu o spolupráci s vládou USA, která podle médií vytváří právní a institucionální rámec kooperace obou zemí v oblasti civilní jaderné energetiky a zodpovědného využívání jaderné energie a která má zásadní význam pro budování nového jaderného zdroje. Slovenské ministerstvo hospodářství tehdy uvádělo, že Bratislava si zachovala pravomoc při výběru partnerů, technologie i způsobu financování projektu.

Největší výrobce elektřiny v zemi, společnost Slovenské elektrárne (SE), pracuje na dokončení čtvrtého bloku v atomové elektrárně Mochovce. Kontrolní podíl v SE drží Energetický a průmyslový holding českého podnikatele Daniela Křetínského.

Česká republika připravuje výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Stavbu bude mít na starosti korejská společnost KHNP, která uspěla v loňském tendru.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.