„Nejpravděpodobnější scénář je, že na základě dohody, kterou chceme podepsat s americkou vládou, bude spolupráce s americkým dodavatelem,“ řekl Fico o novém jaderném zdroji.
Úřad slovenské vlády původně informoval, že Fico prohlásil, že jeho kabinet mezistátní dohodu s USA o výstavbě nového jaderného bloku už podepsal. Později toto sdělení úřad odvolal a uvedl, že slovenská vláda v září schválila návrh dohody s USA.
Podle záznamu z Ficova vystoupení ministerský předseda v projevu na ENEF nejprve řekl, že jeho vláda v září „podepsala a schválila“ mezistátní dohodu s USA, neboť Bratislava chce postavit do státního vlastnictví jaderný blok. Z pozdějšího Ficova vyjádření na ENEF ovšem vyplynulo, že podpis dohody s USA je pouze plánovaný.
Záměr výstavby nového jaderného zdroje Ficova vláda schválila loni. Následně ovšem ustoupila od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie a představitelé vlády v této souvislosti oznámili spolupráci s USA.
Letos v září pak vláda v Bratislavě schválila dohodu o spolupráci s vládou USA, která podle médií vytváří právní a institucionální rámec kooperace obou zemí v oblasti civilní jaderné energetiky a zodpovědného využívání jaderné energie a která má zásadní význam pro budování nového jaderného zdroje. Slovenské ministerstvo hospodářství tehdy uvádělo, že Bratislava si zachovala pravomoc při výběru partnerů, technologie i způsobu financování projektu.
Největší výrobce elektřiny v zemi, společnost Slovenské elektrárne (SE), pracuje na dokončení čtvrtého bloku v atomové elektrárně Mochovce. Kontrolní podíl v SE drží Energetický a průmyslový holding českého podnikatele Daniela Křetínského.
Česká republika připravuje výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Stavbu bude mít na starosti korejská společnost KHNP, která uspěla v loňském tendru.