Kamiony na vodík a elektřinu ovládnou trh do roku 2035, Česko zaostává

Rychlý rozvoj elektrických a vodíkových nákladních aut je však podmíněn vybudováním dostatečné infrastrukturní sítě. V Česku podle experta PwC na automobilový průmysl Pavla Štefka elektromobilita stále pokulhává, a to platí i pro kamiony s alternativním pohonem.

„Chybí nám dostatečná infrastruktura i významnější pobídky ze strany státu. Proto na českých silnicích v blízké době budou jezdit maximálně desítky elektrických kamionů s českou registrační značkou,“ uvedl Štefek.

Už v nejbližších dvou letech by v Evropě měla vzniknout síť pilotních 30 dobíjecích stanic, nicméně pro opravdový rozvoj je nutné jich mít do roku 2035 alespoň dva tisíce. To bude zahrnovat kombinaci rychlonabíječek na dálnicích i pomalejších celonočních nabíječek v depech či na parkovištích, stejně tak i plnících stanic na vodík.

Podobně jako výrobci osobních aut, i producenti nákladních aut jsou v Evropské unii pod tlakem regulátorů. Už do roku 2030 musejí snížit emise svých vozů alespoň o 30 procent, ale uvažuje se i o výrazném zpřísnění tohoto limitu až na 60 procent.

„Proto i v nákladní dopravě bude stále větší roli hrát elektromobilita a vodíkový pohon. Ruku v ruce s regulačními nařízeními bude také přicházet i finanční motivace, například v podobě výrazně nižšího mýtného. To má pro nízkoemisní kamiony v Evropě být o 50 procent nižší, což bude představovat roční úsporu až 25 000 eur na jeden vůz,“ dodal Štefek.

Navzdory větší váze se sníží provozní náklady

PwC očekává, že na nejvyspělejších trzích, kam patří Severní Amerika, Čína a Evropská unie, zájem o elektrické nebo vodíkové kamiony rychle poroste. V roce 2030 by se tak mělo vyrobit 900 tisíc tahačů s alternativním pohonem, z toho půl milionu v Číně a po 200 tisících v Evropě a Severní Americe.

V roce 2035 by jich mělo být už 2,25 milionu. V současnosti se přitom vyrobí jen několik desítek tisíc elektrických kamionů ročně, drtivá většina v Číně, primárně určených k pilotnímu provozu.

Podle PwC by v roce 2030 měly být k dispozici elektrické kamiony s dojezdem až 700 km nebo vodíkové náklaďáky s dojezdem až 900 km.

„To je pořád výrazně méně než současný několikatisícový dojezd stávajících dieselových kamionů. Nevýhodou elektrických kamionů bude i jejich výrazně vyšší hmotnost. Na druhou stranu alternativní pohony nabídnou dopravcům zhruba o čtvrtinu až třetinu nižší provozní náklady,“ vysvětluje Pavel Štefek.

V souvislosti s růstem počtu elektrických kamionů výrazně vzroste i potřeba elektrické energie. Zatímco v současnosti je potřeba kapacity baterií pro elektrické kamiony v Evropě prakticky nulová, v roce 2030 může dosáhnout 63 GWh a v roce 2035 až 173 GWh, celosvětově pak přes 800 GWh.

„Pokud vezmeme uvažovanou výstavbu gigafactory v České republice, tak pro tuto spotřebu by jich bylo zapotřebí celosvětově minimálně dvacet,“ uzavřel Štefek. Vodíkové a bateriové tahače již připravuje řada velkých výrobců, například automobilky Mercedes-Benz, Volvo nebo DAF, Tesla chce svůj tahač Semi zprovoznit ještě letos.