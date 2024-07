Elektřina zlevňuje, teď se dvouletá fixace vyplatí. Do konce roku se ještě ceníky na dobu neurčitou budou měnit

Od července zlevnil ČEZ, od září to plánuje Pražská energetika. Tím to ale do konce roku určitě neskončí. V posledních týdnech řada přeprodejců energií varuje, že domácnosti musí něco dělat, protože elektřina zdražuje a zdražovat dál bude.

Na trhu s energiemi a s elektřinou obzvlášť je to ale složitější.

Nákup s předstihem? „Záludnost“

„Když v květnu výrazně stouply burzovní ceny elektřiny a plynu, začaly se ozývat hlasy vybízející k rychlé fixaci cen, že ceny pro konečné spotřebitele už budou jen růst. Mezitím v červnu burzovní ceny opět klesly a zejména pro konečné spotřebitele se objevily další, ještě výhodnější nabídky,“ popisuje šéf Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.