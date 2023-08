Evropské toky elektřiny: Česko je vývozce, Německu soláry nepomohly

Francie letos sesadila z trůnu největšího vývozce, Švédsko. Vyvezla téměř 32 terawatthodin (TWh) elektřiny a čtrnáct terawatthodin zase dovezla. Její čistý export tak činí 17,6 TWh. Největší objem francouzských vývozů míří do Itálie a do Velké Británie.

„Příčinou nárůstu francouzského vývozu oproti předchozímu roku byl zvýšený provoz jejích jaderných zdrojů,“ komentuje Jean-Paul Harreman, ředitel společnosti EnAppSys. „Ačkoli je dostupnost stále o deset až patnáct procent nižší než obvykle, zvýšení kapacity o pět až deset gigawattů oproti loňskému roku pomohlo převrátit francouzskou energetickou bilanci opět ve prospěch vývozu,“ říká Harreman.

V loňském roce byla produkce elektřiny ve Francii nejnižší za posledních třicet let a to kvůli odstávkám starých jaderných elektráren. Pokles výroby elektřiny ve Francii dokonce do jisté míry přispěl k evropské energetické krizi.

Druhou příčku mezi vývozci obsadilo Švédsko a dobře si vedlo i Španělsko. Za letošním vyšším exportem ze Španělska stojí masivní nárůst fotovoltaických elektráren v zemi.

Naopak Německu jeho solární panely příliš nepomohly. Energetická bilance země se začíná přehoupávat ve prospěch dovozu. Země vyvezla téměř 29 TWh elektřiny, jenže zhruba 28 TWh zase dovezla. V prvním pololetí loňského roku přitom exportovala více než 33 TWh energie, obráceným směrem k ní připlulo „jen“ 24 TWh.

Hlavním důvodem vývoje v Německu je podle Harremana uzavření posledních jaderných elektráren v zemi, ke kterému došlo letos v dubnu. „V obdobích nízké výroby energie z obnovitelných zdrojů muselo Německo získávat energii z jiných zemí,“ vysvětluje Harreman.

Největším čistým dovozcem je podle analýzy Itálie, která ze zahraničí za první pololetí tohoto roku získala téměř 27 TWh elektřiny a jen necelou jednu terawatthodinu vyvezla.

Při zohlednění čistého vývozu v poměru k poptávce je největších čistým vývozcem Bosna a Hercegovina vyvážející 44,8 procent své elektřiny. Stav její energetické bilance je hodně ovlivněn tamními vodními elektrárnami.

„V případě Bosny se celková produkce vodních elektráren od druhé poloviny roku 2022 do první poloviny roku 2023 zdvojnásobila. Přibližně 87 procent této dodatečné produkce bylo vyvezeno do jiných zemí,“ uvádí Gabor Szatmari, teritoriální manažer pro střední a východní Evropu ve společnosti EnAppSys.