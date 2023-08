Elektromobily budou stát stejně jako „normální“ auta. Kdy a za jakých okolností k tomu dojde?

„Pokud by došlo k nějakému technologickému průlomu, může se stát, že budou elektrické vozy stát méně než benzinové,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Po roce 2035 už evropské automobilky v návaznosti na rozhodnutí EU nebudou moci prodávat nová auta se spalovacími motory.

Jahn, který je také viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR, hovoří i o záměru vlády zrušit daňové úlevy u zaměstnaneckých benefitů. „Chápeme, že stát musí vybrat více peněz. Ale ve shodě s odbory jsme proti změnám v benefitech. Je to jedna z věcí, které by vláda měla aktualizovat,“ míní.

člen představenstva Škody Auto Martin Jahn.

Lidovky.cz: Vaše vozy stojí v zahraničí, média informovala třeba o Slovensku, Polsku či Bulharsku, o několik tisíc korun i o sto tisíc méně než v Česku. Čím to je?

Ceny se těžko srovnávají. Roli hrají výbava, měnové kurzy, daně, kupní síla nebo další specifika místních trhů. Naše značka se rozvíjí, její prestiž stoupá a na jednotlivých trzích je její postavení různé. Někde už je brána více jako prémiová, někde spíše jako základní. Svou roli také může hrát agresivní konkurence. Dealeři od nás mají doporučenou cenu, ale tu konečnou si stanovují oni.

Lidovky.cz: Na trh půjde v nejbližších 12 měsících řada novinek. Vedle nového Superbu a Kodiaqu faceliftovaná Scala a Kamiq a v příštím roce nový elektrický Elroq, SUV o něco menší než Kodiaq. Na jaké ceny u nových či inovovaných modelů se mají motoristé připravit?

Budeme se snažit ceny zvyšovat co nejméně. U nových elektrických modelů je naším cílem srovnat cenu plus minus s benzinovým ekvivalentem. Pokud si řekneme, že Enyaq byl na úrovni Kodiaqu, tak Elroq se bude blížit Karoqu. Zároveň očekáváme, že ceny budou klesat s rostoucím výrobním objemem. Velmi bude záležet na vývoji na trhu s bateriemi. Právě ty jsou u elektrických modelů velkou částí prodejní ceny. Ceny baterií se budou vyvíjet od ceny vstupů, které v poslední době také extrémně kolísaly, a rovněž od ceny technologií. Pokud by došlo k nějakému technologickému průlomu, může se stát, že budou elektrovozy stát méně než benzinové. Nepředpokládám ale, že by k takovému průlomu došlo třeba během pěti, deseti let. Očekávám, že po roce 2035 budou ceny elektrických vozů na stejné hladině jako jejich spalovací ekvivalenty.

Lidovky.cz: V plánu jste měli také vývoj malého elektroauta s cenou pod 25 tisíc eur (přes 600 tisíc korun). Jak jste daleko?