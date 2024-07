Elektroautem po Balkáně: projeli jsme jedenáct států. Problémy nečekaně začaly už v Maďarsku

Dříve šlo o dobrodružství a pionýrské objevování toho, zda to vůbec jde. A radost z úspěšné cesty. V roce 2024 už místo dobrého pocitu, že se do cíle dojelo, přišel zmar ze složitosti nabíjení.

Poslední roky měli všichni možnost se poučit, zlepšit co nefungovalo a elektromobilistům usnadnit život. Jenže ne všem se to podařilo. Na první pohled vypadal elektromobilní výlet přes deset zemí Balkánu jako jednoduchá věc, nabíjení mělo být u hotelů, na plážích, z části zdarma nebo poměrně levně. Bylo ale jasné, že až tak snadné to nebude. Bude jediná nabíječka v centru Sarajeva volná? Nezablokují nabíječku na pláži stejně jako před dvěma lety vozy se spalovacím motorem? Nakonec byl i celý výlet v podstatě cestou po potížích nabíjecí infrastruktury a měli jsme možnost si vyzkoušet téměř všechny, co si umíme představit.

Naivně jsme si také mysleli, že když jedeme obdobnou trasu jako před dvěma lety, že máme všechny potřebné aplikace a registrace. To byl ještě optimismus na startu.

Potíže začaly nečekaně už v Budapešti u stojanů Ionity. Tyto dražší nabíječky patří k tomu nejlepšímu, co Evropa nabízí. Tedy teoreticky. Rovnou přes dva stojany někdo zaparkoval naftové auto.

Problémy v Budapešti u stojanů Ionity, přes dva stojany někdo zaparkoval naftové auto. FOTO Roman Šitner

A soudě dle prachu už tam stálo delší dobu.