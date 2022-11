Prodeje elektroaut v ČR tvoří dvě procenta trhu, vede Škoda před Teslou

Statistiky prodejů elektromobilů analyzovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV).

Podíl elektromobilů na celkových prodejích nových vozů byl 1,97 procenta, což Česko řadí na předposlední příčku v EU před Slovensko. Podle Jindřicha Friče z Centra dopravního výzkumu mají elektromobily v EU za letošní tři čtvrtletí podíl 10,6 procenta. Jejich prodej meziročně vzrostl o 26 procent. „Nejvyšší podíly elektromobilů byly letos evidovány ve Švédsku (28,4 procenta), Nizozemsku (20,4 procenta) a Dánsku (17,9 procenta),“ dodal.

V Německu činil podíl prodejů elektrických aut 14,6 procenta. „Na opačném konci s podílem pod tři procenta byly Chorvatsko, Polsko a Řecko, za ním pak ČR se dvěma procenty Slovensko s 1,7 procenta. Celkem se v EU prodalo za tři čtvrtletí 717 000 elektromobilů, což bylo meziročně o 26 procent více,“ uvedlo CDV.

Nejprodávanější značkou z nových elektrických vozidel byla na českém trhu za tři čtvrtletí Škoda, která prodala 2911 aut. Následovala Tesla s 1 791 vozy a Volkswagen se 1 571 automobily. BMW v Česku prodalo 1 274 elektrických aut, Hyundai 976. Ojetých elektromobilů se prodalo celkem 1 022, což byl meziročně zhruba 30procentní nárůst. Nejoblíbenější značkou byla Tesla, po ní následovaly BMW a Volkswagen.

Od začátku prodejů elektromobilů v Česku si jich lidé pořídili 13 815. Nejvíce, 39 procent jich jezdí v Praze. Pětina je registrována ve Středočeském kraji a devět procent v Jihomoravském kraji.

Počet veřejných dobíjecích bodů v Česku podle CDV vzrostl na 2 653, když loni v červnu jich bylo k dispozici 2 033. Přibližně 115 z nich představují rychlodobíjecí stanice. Jejich podíl je na celkovém počtu stanic v EU druhý nejvyšší. Počet všech dobíjecích stanic v Česku ale stále výrazně zaostává za evropským průměrem, když činí 0,7 procenta z jejich celkového počtu v EU. Do roku 2025 ministerstvo životního prostředí plánuje v ČR zavést až 800 rychlodobíjecích stanic. Investice do dobíjecí infrastruktury by měla podle státu v nejbližších letech dosáhnout až pěti miliard korun.

Růst prodeje elektromobilů podle zprávy neziskové společnosti Transport & Environment v EU celkově zpomaluje. Unie chce proto elektromobilitu více podpořit. Letos v říjnu se státy za českého předsednictví shodly na omezení prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035.

Celkový prodej nových osobních aut na českém trhu od ledna do konce října klesl o 8,2 procenta na 160 126 vozů. Na vině klesajícího počtu nových aut jsou především chybějící díly. Celkově nejprodávanější značkou je v ČR stále Škoda, následuje Hyundai a třetí je Volkswagen.