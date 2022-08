Jízda elektromobilem z Prahy do Athén byla jako cesta do pravěku. Hodil by se vrchní plánovač nabíjení

Plán vypadal snadně. Nabíjení bylo u pláží v Chorvatsku, v Albánii i v Řecku, na parkovištích v centrech historických měst nebo v blízkosti zvažovaného ubytování. Auto se mělo na výrazné části cesty nabíjet vlastně jen během parkování a vypadalo to, že to bude snadné. Dokonce i během plánování přibývaly nabíječky na ideálních místech a bylo jich dost na to, aby byla každá zálohovaná tou další.