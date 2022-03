Automobily do zásuvky budou nejpozději v roce 2025 levnější než auta s benzinovým motorem. To před čtyřmi roky předpovídal průzkum Bloomberg New Energy Finance s upozorněním, že podmínkou predikce je, aby nezdražily suroviny, které se využívají při výrobě autobaterií. A právě to se teď děje.