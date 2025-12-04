Elektromobilů má být příští rok ve světě už 116 milionů, tahounem je Čína

Počet elektromobilů na silnicích po celém světě by se měl v příštím roce zvýšit o 30 procent na zhruba 116 milionů vozů. Údaje zahrnují automobily s čistě elektrickým pohonem i hybridní vozy umožňující dobíjení z elektrické sítě.

Faceliftovaná Škoda Enyaq | foto: Škoda Auto

„Přestože vláda Spojených států zavádí dovozní cla a řada vlád odstraňuje subvence a další opatření na podporu prodeje elektromobilů, očekává se, že počet elektromobilů na silnicích se v roce 2026 zvýší o 30 procent,“ uvedl analytik Jonathan Davenport ze společnosti Gartner, která prognózu zveřejnila.

Jasnou jedničkou v počtu elektromobilů je Čína, která již delší dobu výrazně podporuje prodej i výrobu těchto vozů. Podle Davenporta se Čína bude v příštím roce na celkovém počtu elektromobilů na silnicích po celém světě podílet více než 60 procenty.

Globální počet automobilů s čistě elektrickým pohonem by měl podle společnosti Gartner v příštím roce stoupnout o zhruba 28 procent na více než 76 milionů vozů. Počet hybridních vozů umožňujících dobíjení z elektrické sítě by se pak měl zvýšit o 32 procent na téměř 40 milionů vozů.

„Spotřebitelé si cení možnosti využít v případě potřeby záložní benzinový motor,“ uvedl k předpokládanému růstu prodej hybridních aut Davenport.

