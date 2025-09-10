Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Hodnota Ellisonova majetku díky dnešnímu prudkému posílení ceny akcií Oraclu krátce po 16:00 vykazovala nárůst o více než 100 miliard dolarů a dosáhla 393 miliard USD (zhruba 8,2 bilionu Kč). Hodnota Muskova majetku činila zhruba 385 miliard dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
Akcie společnosti Oracle vykazovaly ve stejnou dobu nárůst o více než 40 procent.
Firma při prezentaci čtvrtletních výsledků po skončení úterního obchodování na burze uvedla, že registruje silný nárůst poptávky po svých cloudových službách ze strany podniků působících v oblasti umělé inteligence (AI).
Předpověděla, že tržby divize Oracle Cloud Infrastructure se v tomto finančním roce zvýší o 77 procent na 18 miliard dolarů a do finančního roku 2030 se vyšplhají až na 144 miliard dolarů.
Výkonná ředitelka společnosti Oracle Safra Catzová v úterý uvedla, že firma podepsala „významné cloudové smlouvy“ s řadou předních podniků působících v oblasti AI, včetně společností OpenAI, xAI, Nvidia, Meta a AMD.
Jedenaosmdesátiletý Ellison vlastní ve společnosti Oracle podíl kolem 41 procent. Ellison stál u zrodu firmy v roce 1977 a do roku 2014 působil jako její výkonný ředitel. V současnosti zastává funkci předsedy správní rady a technologického ředitele.
Ellison je často popisován jako extravagantní multimiliardář a nekompromisní byznysmen, který si svým chováním získal řadu nepřátel. Je také znám jako velký milovník jachet, rychlých automobilů a letadel, kterých vlastní několik. Před lety koupil šestý největší havajský ostrov Lanai.
Čtyřiapadesátiletý Musk je největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla. Akcie Tesly jsou však v letošním roce pod tlakem kvůli poklesu odbytu. Tesla se potýká s rostoucí konkurencí a stárnoucím sortimentem, značku navíc poškozují Muskovy politické aktivity.