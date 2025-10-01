Elon Musk pokořil rekord, jako první na světě má majetek půl bilionu dolarů

Časopis Forbes uvedl, že podle aktuálních dat Forbes Real-Time Billionaires hodnota Muskova majetku překročila 500 miliard USD ve 21:30 SELČ. Loni v prosinci se Musk stal prvním člověkem s majetkem více než 400 miliard USD.
Akcie Tesly dnes posílily o téměř čtyři procenta, což Muskovi přidalo odhadovaných 9,3 miliardy USD k jeho majetku. Investoři nadále oslavují vyhlídku na jeho soustředění se na Teslu, přičemž cena akcií firmy se od dubnového oznámení Muskova odchodu z role šéfa úřadu pro zefektivnění státní správy (DOGE) téměř zdvojnásobila. Muskův podíl 12 procent v Tesle má nyní hodnotu 191 miliard dolarů.
A to nejsou do Muskova majetku započítány opce na akcie Tesly z Muskovy odměny za rok 2018, které by dnes měly hodnotu 133 miliard dolarů, pokud by je soud v Delaware v lednu 2024 nezrušil. Forbes snížil hodnotu těchto opcí o 50 procent s ohledem na očekávání výsledku Muskova odvolání proti rozhodnutí u Nejvyššího soudu státu Delaware.
V září správní rada Tesly navrhla Muskovi nový rekordní balíček odměn, který by mu mohl přinést další akcie až za jeden bilion dolarů, pokud Tesla splní ambiciózní cíle – například osmkrát zvýšit tržní hodnotu během deseti let.
Tesla není jedinou firmou, které Musk vděčí za své jmění. Jeho vesmírná společnost SpaceX, kterou založil v roce 2002, má nyní hodnotu 400 miliard dolarů na základě soukromé nabídky ze srpna, což je nárůst oproti 350 miliardám dolarů v prosinci. Musk vlastní podle odhadu podíl 42 procent, který má hodnotu 168 miliard dolarů.
Další část jeho majetku tvoří xAI Holdings, který Musk založil v březnu, když spojil svou novou společnost pro umělou inteligenci xAI se sociální sítí X, dříve Twitter, kterou získal v roce 2022. Hodnota sloučené společnosti experti odhadli na 113 miliard dolarů. Musk vlastní odhadovaný podíl 53 procent, což odpovídá hodnotě 60 miliard dolarů.
Hodnota majetku Elona Muska v březnu 2020 činila „pouhých“ 24,6 miliardy USD, ale díky raketovému růstu akcií Tesly se už v srpnu 2020 stal pátým člověkem v historii s jměním 100 miliard USD. V lednu 2021 se stal nejbohatším člověkem světa s čistým jměním téměř 190 miliard dolarů.
V září 2021 se pak stal třetím člověkem, jehož majetek překonal 200 miliard dolarů. V listopadu 2021 jeho majetek dosáhl 300 miliard dolarů a loni v prosinci 400 miliard USD. Pokud bude pokračovat tímto tempem, mohl by se Musk stát prvním bilionářem před březnem 2033.