Musk žaluje Apple a OpenAI. Firmy prý blokují konkurenci v umělé inteligenci

Autor: ,
  18:28aktualizováno  18:28
Společnost xAI amerického miliardáře Elona Muska zažalovala firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence (AI). Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.
Elon Musk (20. ledna 2025)

Elon Musk (20. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Apple Store - ilustrační foto
Miliardář Elon Musk (13. listopadu 2024)
Ilustrační snímek služby Apple pay
Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)
18 fotografií

Musk již dříve pohrozil, že na Apple podá žalobu kvůli způsobu, jakým firma ve svém obchodu s aplikacemi App Store umisťuje jeho sociální síť X a chatovací systém Grok založený na AI.

Apple podle Muska v App Store neumožňuje získat nejvyšší pozici žádné společnosti působící v oblasti AI s výjimkou firmy OpenAI, která je tvůrcem populárního chatovacího systém ChatGPT.

Apple vytvořil s firmou OpenAI partnerství, v rámci kterého integruje systém ChatGPT do svých chytrých telefonů iPhone, počítačových tabletů iPad a počítačů Mac.

„Apple postupuje způsobem, který znemožňuje všem AI společnostem kromě OpenAI dostat se na první pozici v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel,“ uvedl tento měsíc Musk.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. V poslední době se výrazně angažoval také v politice.

Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Vstoupit do diskuse

Musk žaluje Apple a OpenAI. Firmy prý blokují konkurenci v umělé inteligenci

Komentář

Věřit Rusku? Či tomu, že ho porazíme? Co řekli Lavrov a Vance v rozhovorech na NBC

Putin mi zařídil léčbu v Německu. Žeňa ho nechtěl svrhnout, líčí Prigožinova matka

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Komentář

Návrat pirátství: streamovací služby selhávají jako alternativa k nelegálnímu obsahu

Nová stáj F1 brzy oznámí jezdce. Mladí mají smůlu, raději si vezme zkušené z důchodu

Úhel pohledu

Šéf hnutí Stačilo! se mýlí. Sovětští vládci nám připravovali smrt v jaderné válce

Rakousko žaluje Billu či Lidl kvůli slevovým akcím. Jsou klamavé, tvrdí

Systém je složitý, zájemců bude ještě méně, tvrdí politici o volbě ze zahraničí

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Rutta si plácl se Ženevou. Bude vzorem, dostane hodně prostoru, hlásí manažer

Sedmá oběť povodní potvrzena. Mrtvé tělo nalezené v Polsku patří muži z Jesenicka

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.